CANLI | Erzurumspor-Ankara Keçiörengücü ZTK maçı
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. haftasında Erzurumspor, Erzurum Kazım Karabekir Stadı’nda Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü’nü konuk ediyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
Turkuvaz Medya'nın futbolseverlerle buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda lig aşaması heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Turnuvanın 4. haftasında C Grubu'nda Erzurumspor, sahasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü konuk ediyor. Erzurumspor, C Grubu'nda 3 puanla 6. sırada bulunuyor.
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, 3 puanla 7. sırada yer alıyor. Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.
ERZURUMSPOR FK-EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI İLK 11'LER
Erzurumspor FK: Erkan Anapa, Ali Ülgen, Adem Eren Kabak, Ömer Arda Kara, Murat Cem Akpınar, Cengizhan Bayrak, Mert Önal, İlkan Sever, Hüsamettin Yener,
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Emirhan Küçüksolak, Orhan Batuhan Özalp, Can Üstün, Mansur Acet, Hüseyin Yüksel, Enes Yılmaz, Eren Sami Poyraz, Mehmet Çelik, O. Diaby, Alper Duman, E. Mintemür