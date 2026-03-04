Haberler Spor Haberleri Adana'da minibüsün kapısını açan şahıs 4 bin TL çaldı

Adana'da minibüsün kapısını açan şahıs 4 bin TL çaldı

Giriş Tarihi: 04 Mart 2026 13:14 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Adana’da kimliği belirsiz bir kişi, bisikletle keşif yaptıktan sonra park halindeki yolcu minibüsünün kapısını açarak içindeki 4 bin TL’yi çaldı. Hırsızlık anları araç kamerasına yansırken, şoförün şikâyeti üzerine polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.