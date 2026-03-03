CANLI | İstanbulspor-Boluspor ZTK maçı heyecanı
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Ziraat Türkiye Kupası’nda son hafta heyecanı sürüyor. A Grubu’nda 4. maçlar tamamlanırken çeyrek finale yükselen ilk takımlar netleşecek. Günün ikinci maçında İstanbulspor, sahasında Boluspor’u konuk ediyor. Karşılaşma A Spor’dan canlı yayınlanıyor.
Ziraat Türkiye Kupası'nda son hafta heyecanı yaşanıyor. A grubunda 4. maçlar tamamlanırken çeyrek finale yükselen ilk takımlar belli olacak. Günün ikinci karşılaşmasında İstanbulspor sahasında Boluspor ile karşılaşıyor.
Üçüncü maçlar sonunda grupta birer puanı bulunan İstanbulspor ile Boluspor, kupaya veda ettiler ve formalite maçına çıkıyorlar.
İSTANBULSPOR-BOLUSPOR MAÇI İLK 11'LER
İstanbulspor: Mücahit Serbest, Demir Mermerci, Fahri Kerem Ay, Sambissa, Muhlis Dağaşan, Musab Ayberk Çolak, Berat Bozkuş, Vefa Temel, Cham, Ertuğrul Sandıkcı, Aroujo
Boluspor: Türker Dırdıroğlu, Mert Çetin, Abdulsamet Kırım, Gökhan Akkan, Abdurrahman Üresin, Burak Topçu, Temel Çakmak, Can Arda Yılmaz, Harun Alpsoy, Alptekin Çaylı, Berke Yılmaz