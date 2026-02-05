ZTK’da Fenerbahçe Erzurumspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle mağlup etti

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. maçında Erzurumspor FK'yı konuk etti.

İLK YARI

13. dakikada Nene'nin ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazında Fred, kaleciyi çalımlamak istedi ancak kaleci Erkan'ın müdahalesiyle top Nene'nin önüne düştü. Nene'nin şutunda ise savunma meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.



14. dakikada ceza sahası sağ çaprazda müsait durumda topla buluşan Hüsamettin'in, uzak direğe vuruşunda Çağlar meşin yuvarlağı çizgiden uzaklaştırdı.



38. dakikada Fred'in savunma arkasına aşırtarak verdiği pasa Kerem ve Nene beraber hareketlendi. Nene'nin bekletmeden şutunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarıya çıktı.



40. dakikada savunmanın uzun topunda kaleci Mert kalesinden çıkarak topu uzaklaştırmak istedi. Mert'in uzaklaştırmak istediği top önce Kamil Efe'ye çarpıp sonra kendisine çarpıp Mustafa Fettahoğlu'nun önüne düştü. Bu oyuncunun ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi. 0-1