ZTK’da Fenerbahçe Erzurumspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle mağlup etti
Turkuvaz Medya Grubu’nun yayınladığı Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan devam ediyor. C Grubu 3. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Erzurumspor İstanbul'da karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler ilk yarısını geride kapattığı maçın ikinci yarısında bulduğu gollerle maçı kazanmayı bildi.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. maçında Erzurumspor FK'yı konuk etti.
İLK YARI
13. dakikada Nene'nin ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazında Fred, kaleciyi çalımlamak istedi ancak kaleci Erkan'ın müdahalesiyle top Nene'nin önüne düştü. Nene'nin şutunda ise savunma meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.
14. dakikada ceza sahası sağ çaprazda müsait durumda topla buluşan Hüsamettin'in, uzak direğe vuruşunda Çağlar meşin yuvarlağı çizgiden uzaklaştırdı.
38. dakikada Fred'in savunma arkasına aşırtarak verdiği pasa Kerem ve Nene beraber hareketlendi. Nene'nin bekletmeden şutunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarıya çıktı.
40. dakikada savunmanın uzun topunda kaleci Mert kalesinden çıkarak topu uzaklaştırmak istedi. Mert'in uzaklaştırmak istediği top önce Kamil Efe'ye çarpıp sonra kendisine çarpıp Mustafa Fettahoğlu'nun önüne düştü. Bu oyuncunun ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi. 0-1
İKİNCİ YARI
53. dakikada sağ tarafta topu alan Nene, çizgiye kadar inip pasını kale önündeki Asensio'ya aktardı. Asensio'nun bekletmeden şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1
59. dakikada Asensio'nun pasında topla buluşan Fred'in ceza sahası sol çaprazından bekletmeden şutunda meşin yuvarlak kaleci Erkan'da kaldı.
65. dakikada sağ taraftan Kerem'in kullandığı serbest vuruşa ön direkte iyi yükselen Asensio'nun uzak direğe kafa vuruşunda kaleci Erkan uzanarak meşin yuvarlağın sahibi oldu.
70. dakikada sol tarafta topu alan Kerem, rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza sahasına ara pas gönderdi. Talisca'nın ceza sahası sol çaprazından aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1
76. dakikada Mert Müldür'ün pasıyla ceza sahası sağ tarafında topla buluşan Talisca, Ömer Arda Kara'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ömer Faruk Turtay penaltıya hükmetti.
78. dakikada penaltıda beyaz noktanın başına geçen Talisca'nın sağ tarafa sert şutunda top ağlarla buluştu. 3-1
90. dakikada sağ taraftan Mert Müldür'ün ortasına arka direkte iyi yükselen Kerem Aktürkoğlu'nun kafa vuruşunda kaleci Erkan meşin yuvarlağı çizgiden çeldi.
Goller: Marco Asensio (dk. 53), Anderson Talisca (dk. 70 ve 78 pen.) (Fenerbahçe), Mustafa Fettahoğlu (dk. 40) (Erzurumspor FK)
Sarı kartlar: Yiğit Efe Demir (Fenerbahçe), Adem Eren Kabak (Erzurumspor FK)
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Mert, Kamil Efe, Çağlar, Yiğit Efe, Oğuz, Alvarez, İsmail, Fred, Musaba, Nene, Kerem.
Erzurumspor FK: Erkan, Ali, Ömer, Gerxhaliu, Cengizhan, Murat Cem, Adem, Mert, Mustafa, Sylla, Hüsamettin.