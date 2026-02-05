Kanarya kupa mesaisinde | Fenerbahçe-Erzurumspor ilk 11'ler

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında Fenerbahçe, saat 20.30'da evinde Erzurumspor FK ile karşılaşacak. Domenico Tedesco'nun öğrencileri bu sezon statü değişikliğine gidilen Türkiye Kupası grup aşamasında 2 maça çıktı. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'a mağlup olurken, Beyoğlu Yeni Çarşı'yı yendi. Grupta 3 puanı bulunan Kanarya, son maçında mart ayında Gaziantep FK'ya konuk olacak.





KUPADA 2. RANDEVU

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon da aynı grupta yer aldığı rakibiyle yine Kadıköy'de kozlarını paylaşacak. Kanarya, 5 Şubat 2025'te oynanan maçta 5-0'lık galibiyet elde etti. İki ekip Türkiye Kupası'nda 2. kez mücadele edecek.



ERZURUMSPOR'UN KUPA YOLU

Ziraat Türkiye Kupası'na bu sezon 4. Tur'dan katılan Erzurumspor FK, Kahramanmaraşspor'u 3-1 mağlup ederek adını gruplara yazdırdı. Grup aşamasında Kocaelispor'a 3-1'lik skorla yenilen mavi-beyazlılar, Çaykur Rizespor'u ise 2-0 yendi. Erzurum ekibi son maçını evinde Ankara Keçiörengücü'ne karşı oynayacak.