TBMM Başkanvekili Adan’dan “Terörsüz Türkiye” mesajı: “Türk milleti bu süreci benimsedi”

TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan (AA)

TBMM Başkanvekili Adan, burada yaptığı konuşmada, Türk milletinin kışkırtıcılarla değil devlet aklıyla hareket ederek şanlı tarihini belirlediğini söyledi.

Bugün MHP'nin durduğu yerin de tam burası olduğunu ifade eden Adan, "Devlet aklı, millet vicdanıyla hareket eden liderimiz, şanlı geçmişimizle aydınlık geleceğin arasında köprü kurmaktadır. Sayın Genel Başkanımızın bu değer ölçüleriyle uzun süredir başlatmış bulunduğu 'Hayırlı günler komşum, derdin derdimizdir' kapsamında bugün il başkanımızla birlikte Perpa'dayız." diye konuştu.

Adan, Perpa esnafına Bahçeli'nin selam ve sevgilerini getirdiğini aktardı.

Türkiye'nin önemli bir süreçten geçtiğine dikkati çeken Adan, "Bu süreçte milletimizin demokrasisini, milletimizin birliğini koruyan esnaflarımızla beraber olmak her zaman bizim için çok değerli olmuştur. Perşembe Pazarı, Osmanlı döneminin sanayisini temsil etmektedir. Cumhuriyet döneminde de Perpa temsil etmektedir." ifadelerini kullandı.

"CUMHURİYET TARİHİNİN EN GÜÇLÜ MİLLİ BİRLİK SÜRECİNDEN GEÇİYORUZ"

Burasının 35-40 vilayetten daha fazla katma değer üreten, vergi veren binlerce iş yeri ve çalışanı, her gün 40 ila 50 bin arasındaki ziyaretçisiyle "İstanbul'a nefes, Türkiye'ye güç veren" bir yer olduğunu vurgulayan Adan, hadiseleri takip ettiklerinde Cumhuriyet tarihinin en güçlü milli birlik ve beraberliğinin yaşandığı bir süreçten geçildiğinin altını çizdi.

Adan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Hatay'a gidip, depremzedelere 455 bininci konutu teslim ettiklerini belirterek, "Bu önemli bir rakamdır. Dünyanın hiçbir ülkesinde bu kadar büyük bir başarıyı elde etmek imkansızdır." dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin Türkiye'ye maliyetinin 100 milyar doların üzerinde olduğunu kaydeden Adan, bu desteği verenin de Perpa esnafı ile vatandaşlar olduğuna değindi.

Adan, Bahçeli'nin 28 Mayıs 2023'te "Önümüzdeki günlerde çok şey değişecektir ama öyle gözüküyor ki inşallah Türkiyemiz değişmeyecektir." dediğini aktararak, "Bu öngörüyü ortaya koyan liderimizin bugün tarihin önünde ne kadar haklı olduğuna şahitlik ediyoruz. Bir taraftan ABD'nin, Latin Amerika'da yaptıkları müdahalelere şahit oluyoruz. Devlet başkanları kaçırılıyor. Öbür tarafta Avrupa Birliği ülkeleri ile ABD ilişkilerini hep birlikte takip ediyoruz. Ayrıca İsrail'in soykırım yaptığına şahitlik ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.