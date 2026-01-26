Eyüpspor ile Beşiktaş puanları paylaştı! İstanbul'da kazanan yok

Süper Lig’in 19. haftasının kapanış maçında Beşiktaş ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Şiddetli yağmur altında oynanan ve ikinci yarıda temposu artan mücadelede 4 gol atıldı, ancak kazanan çıkmadı. İki takım da sahadan 1’er puanla ayrıldı.

ikas Eyüpspor: 2 - Beşiktaş: 2

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Yasin Kol, Bersan Duran, Furkan Ürün

ikas Eyüpspor: Jankat Yılmaz, Talha Ülvan, Onguene, Emir Ortakaya, Umut Meraş, Baran Ali Gezek, Legowski, Taşkın İlter, Metehan Altunbaş, Pintor, Umut Bozok

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Taylan Bulut, Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü, Rashica, Cerny, Jota Silva, Toure

Gol: Dk. 6 Orkun Kökçü (Beşiktaş)

4. dakikada kaleci Jankat Yılmaz'ın uzun pasında savunma arkasına sarkan Metehan Altunbaş'ın ceza sahası girdikten sonra sağ çaprazdan yaptığı vuruşta açıyı kapatan kaleci Ersin Destanoğlu, gole izin vermedi.

6. dakikada Beşiktaş öne geçti. Ceza sahası dışında kaleci Jankat Yılmaz'ın oyun kurmak isterken yaptığı hata sonucunda rakip yarı alanın ortalarında topu önüne alan Orkun Kökçü'nün uzak mesafeden şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

21. dakikada Eyüpspor atağında ceza sahası dışında Taşkın İlter'in kale önüne havadan gönderdiği topu tek yumrukla ulaştırmak isteyen Ersin Destanoğlu'nun ıskaladığı meşin yuvarlak Umut Bozok'un önünde kalırken, oyuncu topu ağlara gönderdi. Hakem Yasin Kol, pozisyonun ardından orta yuvarlağı gösterirken VAR'da yapılan inceleme sonrasında Umut Bozok'un ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.

32. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Talha Ülvan'ın sert şutunda kaleci Ersin Destanoğlu topu yatarak çıkarırken, daha sonra kaleciden seken meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

Beşiktaş, müsabakanın ilk yarısını 1-0 önde kapattı.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında ikas Eyüpspor ile deplasmanda karşılaşan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, ligde Kayserispor ile oynanan son maça göre 3 değişiklik yaptı.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki mücadelede siyah-beyazlı ekip Ersin Destanoğlu, Taylan Bulut, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü, Milot Rashica, Vaclav Cerny, Jota Silva ve El Bilal Toure ilk 11'iyle sahaya dizildi.

Beşiktaş'ta yedek kulübesinde ise Emir Yaşar, Emre Bilgin, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Gökhan Sazdağı, Devrim Şahin, Ahmet Sami Bircan, Ali Pağda ve Mustafa Erhan Hekimoğlu yer aldı.

Teknik direktör Sergen Yalçın, Süper Lig'in 18. haftasında Kayserispor ile İstanbul'da oynanan ve 1-0 kazandıkları mücadeleye göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti.

Tecrübeli teknik adam, sağ bekte Gökhan Sazdağı'nı kulübeye çekerken Taylan Bulut'a ilk 11'de şans verdi. Sarı kart cezalısı Felix Uduokhai'nin yerine kart cezasını tamamlayan Tiago Djalo 11'e dönerken, takımdan ayrılacağı konuşulan Tammy Abraham'ın yerine ise Jota Silva formasına kavuştu.

Abraham'ın yokluğunda El Bilal Toure, santrfor mevkisinde görevlendirildi.

ABRAHAM KADRODA YOK

Beşiktaş'ta gün içerisinde bonservisi Roma'dan alınan Tammy Abraham, Eyüpspor maçının kadrosunda yer almadı.

Siyah-beyazlı takımdan ayrılacağı konuşulan İngiliz santrforun yerine eflatun-sarılı ekibe karşı rakip kaleye en yakın olarak El Bilal Toure oynadı.

Abraham, Beşiktaş formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 26 maçta 13 kez rakip ağları sarsmıştı.

JOTA SİLVA, 3 MAÇ SONRA 11'DE

Beşiktaş'ın kanat oyuncusu Jota Silva, ligde 3 maç sonra ilk 11'de yer aldı.

Sezonun ilk yarısında son olarak Gaziantep FK karşısında ilk 11'de görev yapan Portekizli oyuncu, yaşadığı sakatlıktan dolayı Trabzonspor ve Çaykur Rizespor maçlarında formasından uzak kaldı.

Jota Silva, geçen hafta oynanan müsabakada 79. dakikada Vaclav Cerny'nin yerine oyuna dahil olmuştu.

KULÜBE YERLİLERE EMANET

Beşiktaş'ın Eyüpspor ile deplasmanda oynadığı maçta kulübe yerli oyunculara emanet edildi.

Siyah-beyazlılarda yedek kulübesinde Emir Yaşar, Emre Bilgin, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Gökhan Sazdağı, Devrim Şahin, Ahmet Sami Bircan, Ali Pağda ve Mustafa Erhan Hekimoğlu yer aldı.

Ayrıca kulübede bulunan 9 yedek oyuncudan 6'sı ise Beşiktaş altyapısında yetişen isimler olarak göze çarptı.

TARAFTAR YALNIZ BIRAKMADI

Siyah-beyazlı taraftarlar, takımlarını Eyüpspor deplasmanında yalnız bırakmadı.

Beşiktaşlı taraftarlar, deplasman tribününün tamamını doldururken, ek olarak kendilerine ayrılan yerin de bir kısmında maç öncesinde yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi.

TÜRK BAYRAĞINA SALDIRI PROTESTO EDİLDİ

Beşiktaşlı taraftarlar, Nusaybin-Kamışlı sınır hattında terör örgütü yandaşlarınca Türk bayrağına yönelik gerçekleştirilen eyleme tepki gösterdi.

Siyah-beyazlı taraftarlar, sınır hattında terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Türk bayrağına saldırısına ilişkin olaya "Bayrağa uzanan eller kırılsın" tezahüratında bulundu.

Ayrıca karşılaşmadan önce Beşiktaşlı futbolseverlere Türk bayrağı dağıtıldı.