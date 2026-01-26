Haberler Spor Haberleri Beşiktaş Tammy Abraham ayrılığını KAP'a bildirdi!

Beşiktaş Kulübü, Abraham için Roma'ya 13 milyon Euro zorunlu satın alma bedeli ödeyeceğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. İngiliz futbolcu, kısa süre içerisinde 21 milyon Euro karşılığında Aston Villa'ya imza atacak.