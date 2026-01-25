Icardi'nin geleceği belli oluyor: İstanbul'da kritik toplantı

Mauro Icardi’nin Galatasaray’daki geleceği bu hafta netleşiyor. İstanbul’da bulunan menajeri Elio Pino, yönetimle bugün bir görüşme gerçekleştirecek. Sarı kırmızılı yönetim Icardi'den maaşında indirim isteyecek.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mauro Icardi'nin Galatasaray'daki geleceği bu hafta netleşiyor.

İki gündür İstanbul'da olan ve yöneticilerle toplantılar yapan Arjantinli golcünün menajeri Elio Pino, şartlar üzerinde pazarlıklarını sürdürüyor. Taraflar arasındaki büyük zirve ise bugün gerçekleştirilecek.

Başkan Dursun Özbek'in, Icardi ve menajeri Pino ile bir araya gelerek takımda kalmasını isteyeceği öğrenildi. Ancak yıllık 10 milyon Euro alan oyuncudan maaşını yarıya düşürmesi talep ediliyor.

Galatasaray'da bu sezon 28 maçta süre bulan Mauro Icardi, 10 gol attı ve 2 asist yaptı.