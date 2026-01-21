Aslan salladı ama yıkamadı! Galatasaray–Atletico Madrid sahadan 1-1 ayrıldı

FOTOĞRAF: AA

İLK YARI

4. dakikada Alvarez'in pasında topla buluşan Ruggeri'nin sol taraftan yaptığı ortada arka direkte Simeone, kafayla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 0-1



20. dakikada Sane'nin savunmanın arasından attığı pasta ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Sallai'nin içeri çevirdiği topu kale önünde Marcos Llorente kendi kalesine gönderdi. 1-1



44. dakikada savunmanın arkasına atılan pasta topla buluşan Sörloth, ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta savunmada Sanchez'e de çarpan top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.



45. dakikada sağ taraftan Yunus Akgün'ün yerden içeri çevirdiği topa arda direkte Barış Alper Yılmaz'ın vuruşunda meşin yuvarlak farklı şekilde üstten auta gitti.

İKİNCİ YARI

59. dakikada sol kanattan Ruggeri'nin yaptığı ortada Osimhen'in kafayla uzaklaştırdığı topu Simeone tekrar içeri çevirdi. Ceza sahası içi sol çaprazda Hancko'nun yaptığı vuruşta Abdülkerim Bardakcı meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.



84. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Griezmann'ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.



85. dakikada Griezmann'ın pasında ceza sahası sağ çaprazdan Baena'nın yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan Çakır'ın çeldiği topu Eren Elmalı kornere gönderdi.



90+4. dakikada sağ taraftan Osimhen'in pasıyla buluşan Sara'nın ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Oblak topu kurtardı.

Goller: Marcos Llorente (dk. 20 k.k.) (Galatasaray), Giuliano Simeone (dk. 4) (Atletico Madrid)



Sarı kartlar: Victor Osimhen, Roland Sallai, Mario Lemina (Galatasaray), Marc Pubill, Thiago Almada, Pablo Barrios, Giuliano Simeone (Atletico Madrid)