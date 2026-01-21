Aslan Avrupa'da zafer peşinde | İşte Galatasaray'ın ilk 11'i

Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon Liverpool'u 1-0, Bodo/Glimt'i 3-1 ve Ajax'ı 3-0'lık skorla mağlup ederken, Eintracht Frankfurt'a 5-1, Union Saint-Gilloise'ye 1-0 ve Monaco'ya da 1-0'lık skorla kaybetti.

Ligde sarı-kırmızılılar 3 galibiyet, 3 beraberlikle aldığı 9 puanla 18. sırada yer alıyor. Madrid temsilcisi ise 4 galibiyet, 2 beraberlik sonucunda topladığı 12 puan ve averajla 8. sırada bulunuyor.





AVRUPA KUPALARINDA 335. MAÇ

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 334 maça çıktı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 119 kez galip gelirken, 126 defa da mağlup oldu. 89 karşılaşma berabere sona erdi. Geride kalan mücadelelerde Cimbom rakip fileleri 459 kez havalandırırken, kalesinde 506 gol gördü.

DEVLER LİGİ'NDE 129. MÜSABAKA

UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde 128 karşılaşmaya çıkan Galatasaray, bu maçların 32'sini kazanırken, 65'ini ise kaybetti. 31 maç da berabere tamamlandı. Aslan attığı 130 gole karşı, kalesinde 218 gole engel olamadı.