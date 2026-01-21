Aslan Avrupa'da zafer peşinde | Galatasaray-Atletico Madrid muhtemel 11'ler
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 7. haftasında saat 20.45’te RAMS Park’ta Atletico Madrid’i konuk edecek. Gabriel Sara, Arda Ünyay ve Kazımcan Karataş sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyeceği maçta Singo’nun durumu maç saatinde netleşecek. Karşılaşmada Istvan Kovacs düdük çalacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray saat 20.45'te RAMS Park'ta İspanyol ekibi Atletico Madrid ile karşılaşacak.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Sane, Yunus, Barış, Osimhen
Atletico Madrid: Oblak, Ruggeri, Hancko, Pubill, Llorente, Koke, Barrios, A. Baena, G. Simeone, Alvarez, Sörloth
ASLAN'IN 9 PUANI VAR
Ligde sarı-kırmızılılar 3 galibiyet, 3 beraberlikle aldığı 9 puanla 18. sırada yer alıyor. Madrid temsilcisi ise 4 galibiyet, 2 beraberlik sonucunda topladığı 12 puan ve averajla 8. sırada bulunuyor.
Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon Liverpool'u 1-0, Bodo/Glimt'i 3-1 ve Ajax'ı 3-0'lık skorla mağlup ederken, Eintracht Frankfurt'a 5-1, Union Saint-Gilloise'ye 1-0 ve Monaco'ya da 1-0'lık skorla kaybetti.
AVRUPA KUPALARINDA 335. MAÇ
Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 334 maça çıktı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 119 kez galip gelirken, 126 defa da mağlup oldu. 89 karşılaşma berabere sona erdi. Geride kalan mücadelelerde Cimbom rakip fileleri 459 kez havalandırırken, kalesinde 506 gol gördü.
DEVLER LİGİ'NDE 129. MÜSABAKA
UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde 128 karşılaşmaya çıkan Galatasaray, bu maçların 32'sini kazanırken, 65'ini ise kaybetti. 31 maç da berabere tamamlandı. Aslan attığı 130 gole karşı, kalesinde 218 gole engel olamadı.
OKAN BURUK'UN AVRUPA KARNESİ
Okan Buruk, Galatasaray teknik direktörü olarak Avrupa kupalarında 32 maç oynadı. Buruk, Şampiyonlar Ligi grup ve elemelerde 20, Avrupa Ligi'nde de 12 olmak üzere oynadığı bu maçların 13'ünden galip ayrılırken, 11 kez ise yenildi. 8 müsabaka da berabere kaldı.
OSIMHEN KRALLIK YARIŞINDA
Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde attığı 6 golle takımının bu alanda en golcü ismi olarak yer alıyor. Şampiyonlar Ligi'nde krallık yarışında 9 golle zirvede Real Madrid'in Fransız futbolcusu Kylian Mbappe bulunurken, Osimhen de Manchester City'nin Norveçli futbolcusu Erling Haaland ile birlikte 6'şar golle takip ediyor.
Sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen'in dışında Yunus Akgün de 2 gol kaydetti.