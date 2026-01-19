2025 Afrika Uluslar Kupası sahibini buldu! Senegal uzatmalarda Fas’ı devirerek şampiyon oldu

Fotoğraf (İHA)

Adından mücadelede uzatma bölümlerine geçildi. 94. dakikada Gueye'nin golüyle Senegal 1-0 öne geçti. İlerleyen bölümlerde başka gol olmayınca Pape Thiaw'ın öğrencileri maçı 1-0 üstün tamamladı ve ikinci kez kupanın sahibi oldu.