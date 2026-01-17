17 Ocak 2026, Cumartesi
Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe'de ayrılık! Süper Lig ekibine kiralandı

Fenerbahçe'de ayrılık! Süper Lig ekibine kiralandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.01.2026 13:58 Güncelleme: 17.01.2026 14:09
Fenerbahçe’de ayrılık! Süper Lig ekibine kiralandı

Kasımpaşa, Fenerbahçe’nin Brezilyalı savunmacısı Rodrigo Becao’yu sezon sonuna kadar kiraladığını TFF’ye bildirdi.

Kasımpaşa, Fenerbahçe'den Brezilyalı savunmacı Rodrigo Becao'yu kiraladığını Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) bildirdi.

TFF'nin sitesinde yer alan lisans işlemlerine göre, 30 yaşındaki futbolcuyla sezon sonuna kadar geçici anlaşma imzalandı.

Becao'nun Fenerbahçe'yle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Fenerbahçe’de ayrılık! Süper Lig ekibine kiralandı Fenerbahçe’de ayrılık! Süper Lig ekibine kiralandı Fenerbahçe’de ayrılık! Süper Lig ekibine kiralandı
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör