TFF’den İbrahim Hacıosmanoğlu’nun sağlık durumuna ilişkin açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu, sosyal medyada TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nun kalp krizi geçirdiğine yönelik iddiaları yalanladı.

TFF, başkan İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nun iyi olduğunu ve evinde istirahat ettiğini açıkladı.



Federasyonunun resmi internet sitesinde yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Federasyon Başkanımız Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, dün kontrol amaçlı bir sağlık kuruluşuna başvurmuştur. Yapılan tetkikler sonucunda sağlık durumunun iyi olduğu belirlenmiş olup kendisi evinde istirahat etmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."