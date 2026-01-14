Bordo mavililer kupada galibiyet peşinde! İstanbulspor-Trabzonspor maçının ilk 11'leri

İki takım arasında oynanan karşılaşmalarda Trabzonspor'un üstünlüğü bulunuyor (AA)

İKİ TAKIM ARASINDAKİ KARŞILAŞMALAR

Trabzonspor ile İstanbulspor arasındaki rekabet 1972 yılında başladı. İki takım o günden bugüne kadar 24'ü Süper Lig, 4'ü 2'nci Lig ve 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 29 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor'un 15, İstanbulspor'un 7 galibiyeti bulunurken 7 karşılaşma da berabere sonuçlandı. İki ekip 2004 yılında Türkiye Kupası'nda karşı karşıya gelmiş ve bu maçı Trabzonspor 2-0 kazanmıştı.