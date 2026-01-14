Bordo mavililer kupada galibiyet peşinde! İstanbulspor-Trabzonspor maçının ilk 11'leri
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta maçında deplasmanda Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'la karşılaşacak. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak karşılaşmayı Burak Demirkıran yönetecek. Karşılaşma A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.
İŞTE İLK 11'LER
İstanbulspor: İsa Doğan, İzzet Ali Erdal, Fatih Tultak, Demir Mermerci, Özcan Şahan, Fahri Kerem Ay, İsa Dayaklı, Vefa Temel, Alieu Cham, Yunus Bahadır, Mario Krstovski
Trabzonspor: Onuralp, Batagov, Nwawvu, Ozan (C), Pina, Tim, Bouchouari, Cihan, Muci, Olaigbe, Augusto
TRABZONSPOR İLK GALİBİYET PEŞİNDE
Grupta ilk maçında Corendon Alanyaspor'a 1-0 mağlup olan bordo-mavililer, rakibin yenerek gruptaki ilk galibiyetini almak istiyor.
SON 4 RESMİ KARŞILAŞMADA GALİP GELEMEDİ
Trabzonspor, Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da olmak üzere son 4 resmi karşılaşmada 3 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak galip gelemedi.
Süper Lig'de Beşiktaş ile sahasında 3-3 berabere kalan deplasmanda Gençlerbirliği'ne 4-3 mağlup olan Karadeniz ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'nda Corendon Alanyaspor'a 1-0, Süper Kupa yarı finalinde de Galatasaray'a 4-1 kaybetti.
İKİ TAKIM ARASINDAKİ KARŞILAŞMALAR
Trabzonspor ile İstanbulspor arasındaki rekabet 1972 yılında başladı. İki takım o günden bugüne kadar 24'ü Süper Lig, 4'ü 2'nci Lig ve 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 29 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor'un 15, İstanbulspor'un 7 galibiyeti bulunurken 7 karşılaşma da berabere sonuçlandı. İki ekip 2004 yılında Türkiye Kupası'nda karşı karşıya gelmiş ve bu maçı Trabzonspor 2-0 kazanmıştı.