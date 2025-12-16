16 Aralık 2025, Salı
Ziraat Türkiye Kupası'nda haftanın hakemleri açıklandı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.12.2025 12:18
Ziraat Türkiye Kupası grup etabının ilk haftasında yarın (17 Aralık Çarşamba) ve 18 Aralık Perşembe günü oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre kupada yarın ve 18 Aralık'ta oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şunlar:

- Yarın:

13.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-İstanbulspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

18.00 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK: Batuhan Kolak

20.30 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor: Mehmet Türkmen

- 18 Aralık Perşembe:

17.30 Gençlerbirliği-Sipay Bodrum FK: Muhammet Ali Metoğlu

20.30 Galatasaray-RAMS Başakşehir: Halil Umut Meler

