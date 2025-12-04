TFF’den Yasin Kol kararı! Haftanın hakemleri belli oldu

04 Aralık 2025, Perşembe
ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 04.12.2025 12:12 Güncelleme: 04.12.2025 12:15
Trendyol Süper Lig 15. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. 7-9 Aralık tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarda, geçen hafta Fenerbahçe-Galatasaray derbisini yöneten Yasin Kol, Eyüpspor-Kayserispor maçını yönetecek.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Trendyol Süper Lig'de 15. hafta heyecanı yarın, 7 Aralık Cumartesi, 8 Aralık Pazar ve 9 Aralık Pazartesi günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Söz konusu maçlarda düdük çalacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden duyuruldu. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe - Galatasaray derbisini yöneten Yasin Kol, bu hafta da Eyüpspor - Kayserispor mücadelesinde görev yapacak.

Süper Lig'de 13. haftanın programı ve düdük çalacak hakemler şöyle:

Yarın

20.00 Galatasaray - Samsunspor: Mehmet Türkmen

6 Aralık Cumartesi

14.30 Eyüpspor - Kayserispor: Yasin Kol

17.00 Konyaspor - Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk

20.00 RAMS Başakşehir - Fenerbahçe: Adnan Deniz Kayatepe

7 Aralık Pazar

14.30 Gençlerbirliği - Fatih Karagümrük: Ali Yılmaz

17.00 Kocaelispor - Kasımpaşa: Ali Şansalan

20.00 Göztepe - Trabzonspor: Atilla Karaoğlan

8 Aralık Pazartesi

20.00 Beşiktaş - Gaziantep FK: Kadir Sağlam

20.00 Corendon Alanyaspor - Antalyaspor: Oğuzhan Çakır

