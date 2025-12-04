TFF’den Yasin Kol kararı! Haftanın hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.



Trendyol Süper Lig'de 15. hafta heyecanı yarın, 7 Aralık Cumartesi, 8 Aralık Pazar ve 9 Aralık Pazartesi günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Söz konusu maçlarda düdük çalacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden duyuruldu. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe - Galatasaray derbisini yöneten Yasin Kol, bu hafta da Eyüpspor - Kayserispor mücadelesinde görev yapacak.





Süper Lig'de 13. haftanın programı ve düdük çalacak hakemler şöyle:



Yarın



20.00 Galatasaray - Samsunspor: Mehmet Türkmen



6 Aralık Cumartesi



14.30 Eyüpspor - Kayserispor: Yasin Kol



17.00 Konyaspor - Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk



20.00 RAMS Başakşehir - Fenerbahçe: Adnan Deniz Kayatepe



7 Aralık Pazar



14.30 Gençlerbirliği - Fatih Karagümrük: Ali Yılmaz



17.00 Kocaelispor - Kasımpaşa: Ali Şansalan



20.00 Göztepe - Trabzonspor: Atilla Karaoğlan



8 Aralık Pazartesi



20.00 Beşiktaş - Gaziantep FK: Kadir Sağlam



20.00 Corendon Alanyaspor - Antalyaspor: Oğuzhan Çakır