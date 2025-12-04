Sözleşme imzalandı! Kasımpaşa’da Emre Belözoğlu dönemi

Kasımpaşa, Shota Arveladze ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdıktan sonra teknik direktörlük görevi için Emre Belözoğlu ile resmi sözleşme imzaladı. Kulüp Başkanı Halil İbrahim Akyıldız'ın da katıldığı imza töreni kulüp tesislerinde gerçekleşti.

Kasımpaşa'da teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu getirildi. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Kasımpaşamız, Teknik Direktörlük görevi için Emre Belözoğlu ile sözleşme imzaladı. Kulüp Başkanımız Halil İbrahim Akyıldız'ın da katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde yeni Teknik Direktörümüz Emre Belözoğlu, kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."

45 yaşındaki çalıştırıcı, Süper Lig'de son olarak Antalyaspor'da görev yapmıştı. Belözoğlu, Akdeniz ekibindeki görevinden 8 Ekim 2025'te ayrılmıştı.