Rizespor Pendikspor’u evinde farklı mağlup ederek tur atladı
Turkuvaz Medya’nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan hız kesmiyor. Grup aşaması öncesindeki son eleme turunda Çaykur Rizespor, sahasında Atko Grup Pendikspor’u konuk etti. Rizespor, rakibini 6-1 gibi farklı bir skorla mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. İşte maçta yaşananlar...
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor.
Tur karşılaşmasında Çaykur Rizespor, sahasında Atko Grup Pendikspor ile karşılaştı.
Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadele, ev sahibi ekibin 6-1'lik farklı galibiyetiyle sona erdi. Bu sonuçla birlikte Çaykur Rizespor adını bir ust tura yazdırdı.
İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR
15'inci dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Sağ kanattan Mithat'ın havadan gönderdiği topa ceza sahası içerisinde yükselen Samet, meşin yuvarlağı kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 1-0.
25'inci dakikada ev sahibi farkı 2'ye çıkardı. Mihaila'nın sol kanattan ceza sahasına yerden gönderdiği topu Mithat düzgün vuruşla ağlara gönderdi: 2-0.
32'nci dakikada Çaykur Rizespor farkı 3'e çıkardı. Samet'in derinlemesine pasında ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Mihaila'nın rakibi geçerek kaleye gönderdiği top ağlarla buluştu: 3-0.
Karşılaşmanın ilk yarısı Çaykur Rizespor'un 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
48'inci dakikada Çaykur Rizespor farkı 4'e yükseltti. Alikulov'un sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği pasında topu kontrol eden Olawoyin, düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi: 4-0.
50'inci dakikada Çaykur Rizespor 5'inci golü buldu. Mithat'ın savunma arkasına gönderdiği pasında ceza sahasında topla buluşan Augusto, meşin yuvarlağı kalecinin bacak arasından ağlara gönderdi: 5-0.
82'nci dakikada Çaykur Rizespor farkı 6'ya çıkardı. Sol kanattan Mithat'ın ceza sahasına gönderdiği topa arka direkte ayağıyla dokunan Taha, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 6-0.
87'nci dakikada Pendikspor golü buldu. Thuram'ın ceza sahası sağ çaprazında kaleye gönderdiği sert şut kaleci Erdem'den sekti. Kale sahasında Clarke önünde bulduğu topu, ayağıyla ağlara gönderdi: 6-1.
Karşılaşma Çaykur Rizespor'un 6-1 üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla yeşil-maviler adını bir üst tura yazdırdı.
GOL | Ç. Rizespor 1-0 Pendikspor Golü izlemek için tıklayınız
GOL | Ç. Rizespor 2-0 Pendikspor Golü izlemek için tıklayınız
GOL | Ç. Rizespor 3-0 Pendikspor Golü izlemek için tıklayınız
GOL | Ç. Rizespor 4-0 Pendikspor Golü izlemek için tıklayınız
GOL | Ç. Rizespor 5-0 Pendikspor Golü izlemek için tıklayınız
GOL | Ç. Rizespor 6-0 Pendikspor Golü izlemek için tıklayınız
GOL | Ç. Rizespor 6-1 Pendikspor Golü izlemek için tıklayınız
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Herkesin evinde var! Her gün kullandığımız eşyalardaki kalıcı tehlike
- Hafife almayın! Yatağınızdaki görünmez tehlike: Sadece toz değil…
- Barcelona-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11’ler
- Resimli TOKİ örnek daireler: TOKİ 500 bin konut 1+1 ve 2+1 daire özellikleri ve planları
- Hakim ve savcı kura atama sonuçları nasıl öğrenilir: HSK atama listesi yayımlandı mı?
- Green Card başvurusu son durum: Tarihler açıklandı mı, ne zaman başlıyor?
- Kişiliğinizi baştan şekillendirecek 8 kadim Japon atasözü: Hayata bakışınız değişecek
- TOKİ 500 bin konut başvuruları ne zaman bitiyor? Kuralar hangi tarihte başlayacak?
- Evdeki küçük sinekleri bir gecede yok eden yöntem: Kokusu anında etkiliyor
- Küçük yaşta başlayan tehlike! Ruh sağlığı, uyku bozukluğu ve obezite riskini artırıyor
- Emekliye 2 formüllü kök maaş hesabı! 2026'da 4A-4B-4C'linin aylığı ne kadar olacak?
- Aralık 2025 kamu ilanları: KPSS’li ve KPSS’siz kadrolar açıklandı! İşte başvuru tarihleri