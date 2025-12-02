02 Aralık 2025, Salı
Haberler Spor Haberleri Rizespor Pendikspor’u evinde farklı mağlup ederek tur atladı

Rizespor Pendikspor’u evinde farklı mağlup ederek tur atladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.12.2025 18:20 Güncelleme: 02.12.2025 20:23
ABONE OL
Rizespor Pendikspor’u evinde farklı mağlup ederek tur atladı

Turkuvaz Medya’nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan hız kesmiyor. Grup aşaması öncesindeki son eleme turunda Çaykur Rizespor, sahasında Atko Grup Pendikspor’u konuk etti. Rizespor, rakibini 6-1 gibi farklı bir skorla mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. İşte maçta yaşananlar...

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor.

Tur karşılaşmasında Çaykur Rizespor, sahasında Atko Grup Pendikspor ile karşılaştı.

Fotoğraf (DHA)Fotoğraf (DHA)

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadele, ev sahibi ekibin 6-1'lik farklı galibiyetiyle sona erdi. Bu sonuçla birlikte Çaykur Rizespor adını bir ust tura yazdırdı.

Fotoğraf (DHA)Fotoğraf (DHA)

İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR

15'inci dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Sağ kanattan Mithat'ın havadan gönderdiği topa ceza sahası içerisinde yükselen Samet, meşin yuvarlağı kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 1-0.

25'inci dakikada ev sahibi farkı 2'ye çıkardı. Mihaila'nın sol kanattan ceza sahasına yerden gönderdiği topu Mithat düzgün vuruşla ağlara gönderdi: 2-0.

32'nci dakikada Çaykur Rizespor farkı 3'e çıkardı. Samet'in derinlemesine pasında ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Mihaila'nın rakibi geçerek kaleye gönderdiği top ağlarla buluştu: 3-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Çaykur Rizespor'un 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

48'inci dakikada Çaykur Rizespor farkı 4'e yükseltti. Alikulov'un sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği pasında topu kontrol eden Olawoyin, düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi: 4-0.

50'inci dakikada Çaykur Rizespor 5'inci golü buldu. Mithat'ın savunma arkasına gönderdiği pasında ceza sahasında topla buluşan Augusto, meşin yuvarlağı kalecinin bacak arasından ağlara gönderdi: 5-0.

Fotoğraf (DHA)Fotoğraf (DHA)

82'nci dakikada Çaykur Rizespor farkı 6'ya çıkardı. Sol kanattan Mithat'ın ceza sahasına gönderdiği topa arka direkte ayağıyla dokunan Taha, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 6-0.

87'nci dakikada Pendikspor golü buldu. Thuram'ın ceza sahası sağ çaprazında kaleye gönderdiği sert şut kaleci Erdem'den sekti. Kale sahasında Clarke önünde bulduğu topu, ayağıyla ağlara gönderdi: 6-1.

Karşılaşma Çaykur Rizespor'un 6-1 üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla yeşil-maviler adını bir üst tura yazdırdı.

GOL | Ç. Rizespor 1-0 Pendikspor Golü izlemek için tıklayınız

GOL | Ç. Rizespor 2-0 Pendikspor Golü izlemek için tıklayınız

GOL | Ç. Rizespor 3-0 Pendikspor Golü izlemek için tıklayınız

GOL | Ç. Rizespor 4-0 Pendikspor Golü izlemek için tıklayınız

GOL | Ç. Rizespor 5-0 Pendikspor Golü izlemek için tıklayınız

GOL | Ç. Rizespor 6-0 Pendikspor Golü izlemek için tıklayınız

GOL | Ç. Rizespor 6-1 Pendikspor Golü izlemek için tıklayınız

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Rizespor Pendikspor’u evinde farklı mağlup ederek tur atladı Rizespor Pendikspor’u evinde farklı mağlup ederek tur atladı Rizespor Pendikspor’u evinde farklı mağlup ederek tur atladı
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör