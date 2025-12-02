Kazımcan Karataş'a çakmak fırlatan Fenerbahçe taraftarı gözaltında
Fenerbahçe–Galatasaray derbisinde yaşanan olaylar maça damga vurdu. Galatasaray’ın gol sevincinde tribünden atılan çakmak Kazımcan Karataş’ın yüzüne isabet etti ve oyuncu yaralandı. Stat kameralarını inceleyen İstanbul Emniyeti, çakmağı atan Fenerbahçe taraftarı M.G.’yi tespit edip gözaltına aldı.
ÇAKMAĞI ATAN TARAFTAR GÖZALTINDA
Olayın ardından Kazımcan Karataş yaralanırken, İstanbul Emniyeti Spor Şube Müdürlüğü ekipleri stat kameralarını inceleyerek çakmağı atan taraftarı tespit etti. Sabah gazetesinin aktardığına göre, Fenerbahçe taraftarı M.G. gözaltına alındı ve "6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu'na Muhalefet" suçundan yasal işlem uygulandı. M.G., aldığı karar gereği bir yıl boyunca spor müsabakalarına giremeyecek.