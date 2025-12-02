Kazımcan Karataş’a çakmak fırlatan Fenerbahçe taraftarı gözaltında

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, skorun yanı sıra saha içinde yaşanan olaylarla da gündeme geldi. Galatasaray'ın gol sevinci sırasında bir taraftar, sahadaki futbolculara çakmak attı ve bu cisim Kazımcan Karataş'ın yüzüne isabet etti.

Gol sevinci esnasında sahaya atılan çakmak Kazımcan'ın yüzüne isabet etti (AA)

ÇAKMAĞI ATAN TARAFTAR GÖZALTINDA

Olayın ardından Kazımcan Karataş yaralanırken, İstanbul Emniyeti Spor Şube Müdürlüğü ekipleri stat kameralarını inceleyerek çakmağı atan taraftarı tespit etti. Sabah gazetesinin aktardığına göre, Fenerbahçe taraftarı M.G. gözaltına alındı ve "6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu'na Muhalefet" suçundan yasal işlem uygulandı. M.G., aldığı karar gereği bir yıl boyunca spor müsabakalarına giremeyecek.