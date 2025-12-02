Ankara Keçiörengücü uzatmalarda tur biletini kaptı! Kayserispor ZTK’ya veda etti
Turkuvaz Medya’nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan tüm hızıyla sürüyor. ZTK 4. Tur maçında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile Zecorner Kayserispor karşı karşıya geldi. Keçiörengücü, uzatma dakikalarında bulduğu gollerle sahadan galip ayrılmayı başardı. İşte maçta yaşananlar…
Turnuvanın 4. turunda Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Zecorner Kayserispor ile Eryaman Stadyumu'nda karşılaştı. Normal süre 0-0 sona ererken, mücadelede kazanan uzatmalarda belli oldu.
Keçiörengücü, uzatmaların ikinci devresinde Hüseyin Bulut ve Odise Roshi'nin golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte Kayserispor, turnuvaya veda etti.
MAÇTAN DAKİKALAR
45. dakikada sağ kanattan gelişen Zecorner Kayserispor atağında Nurettin Korkmaz'ın ortasında, savunmanın ters vuruşunda kaleye yönelen meşin yuvarlağı kaleci Emre Satılmış çıkardı. Dönen topta Talha Sarıaslan'ın vuruşunda da kaleci Emre gole izin vermedi.
106. dakikada sol taraftan gelişen Ankara Keçiörengücü atağında, yapılan ortada savunma müdahalesinin ardından Hüseyin Bulut'un vuruşunda top direkten döndü.
112. dakikada ev sahibi ekip 1-0 öne geçti. Ceza sahasında Diouf'un vuruşunun ardından kale önünde topla buluşan Hüseyin Bulut, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
117. dakikada Ankara Keçiörengücü farkı 2'ye çıkardı. Ceza alanında savunmanın müdahalesine rağmen topla buluşan Roshi, topu kalecinin solundan ağlarla buluşturdu: 2-0
İŞTE MAÇIN 11'LERİ
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Emre, Welington, Süleyman, Hakan, Abdullah, Erkam, İbrahim, Halil Can, Tahsin, A. Akman, Haqi Osman
Zecorner Kayserispor: Deniz, Melih, Arif, Kayra, Nurettin, Eray, Tarık, Yiğit Emre, Arda, Talha Tuci
