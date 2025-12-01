01 Aralık 2025, Pazartesi
Haberler Spor Haberleri Derbi öncesi futbolcular arasında gerginlik! Seyirci hamlesi tartışma yarattı

Derbi öncesi futbolcular arasında gerginlik! Seyirci hamlesi tartışma yarattı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 01.12.2025 20:18 Güncelleme: 01.12.2025 20:19
ABONE OL
Derbi öncesi futbolcular arasında gerginlik! Seyirci hamlesi tartışma yarattı

Tüm Türkiye'nin merakla beklediği Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde futbolcular arasında gerginlik yaşandı. Maç öncesi ısınma bölümünde seyircilere 3'lü çektirmek istemesine İrfan Can Eğribayat ile Galatasaraylı futbolcu Victor Osimhen arasında tartışma çıktı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 14'üncü haftasında derbi maçta Galatasaray'ı konuk edecek. Bu mücadele öncesinde ısınma bölümündeyken iki takımın futbolcuları arasında gerginlik yaşandı.

FOTOĞRAF: DHAFOTOĞRAF: DHA

İrfan Can Eğribayat taraftara 3'lü çektirmeye gittiği esnada Victor Osimhen'in tepki göstermesiyle ikili arasında tartışma oldu. Daha sonra iki takımın tüm futbolcuları bu tartışmaya dahil oldu. Bir süre devam eden tartışmanın ardından iki takım futbolcuları kendi alanlarına dönerek ısınmaya devam etti.

FOTOĞRAF: DHAFOTOĞRAF: DHA

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Derbi öncesi futbolcular arasında gerginlik! Seyirci hamlesi tartışma yarattı Derbi öncesi futbolcular arasında gerginlik! Seyirci hamlesi tartışma yarattı Derbi öncesi futbolcular arasında gerginlik! Seyirci hamlesi tartışma yarattı
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör