Derbi öncesi futbolcular arasında gerginlik! Seyirci hamlesi tartışma yarattı
Tüm Türkiye'nin merakla beklediği Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde futbolcular arasında gerginlik yaşandı. Maç öncesi ısınma bölümünde seyircilere 3'lü çektirmek istemesine İrfan Can Eğribayat ile Galatasaraylı futbolcu Victor Osimhen arasında tartışma çıktı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 14'üncü haftasında derbi maçta Galatasaray'ı konuk edecek. Bu mücadele öncesinde ısınma bölümündeyken iki takımın futbolcuları arasında gerginlik yaşandı.
İrfan Can Eğribayat taraftara 3'lü çektirmeye gittiği esnada Victor Osimhen'in tepki göstermesiyle ikili arasında tartışma oldu. Daha sonra iki takımın tüm futbolcuları bu tartışmaya dahil oldu. Bir süre devam eden tartışmanın ardından iki takım futbolcuları kendi alanlarına dönerek ısınmaya devam etti.
