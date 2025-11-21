Türkiye’den Avrupa Gençler Taekwondo Şampiyonası’nda 7 madalya

Aigle şehrinde üç gün süren şampiyonada 20 ay-yıldızlı taekwondocu mücadele etti. Milli sporcular, şampiyonayı, 1 altın ve 6 bronz olmak üzere 7 madalya ile tamamladı. Milli takım, şampiyonayı kadın takımlar sıralamasında Avrupa üçüncüsü olarak bitirdi.

Şampiyonada madalya kazanan sporcular şu şekilde:

Altın: Elifnaz Köseoğlu (+68 kg)

Bronz: Azra Naz Kamış (44 kg), Sıla Irmak Uzunçavdar (52 kg), Mümüne Nur Göz (55 kg), Altuğ Gesge (48 kg), Emre Talha Evin (55 kg), Yusuf Efe Mızrak (+78 kg)

