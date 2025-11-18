Millilerimiz çok sayıda eksikle İspanya deplasmanında | İşte ilk 11’ler

Millilerimiz kritik maça çok sayıda eksikle çıkacak (AA)



MİLLİLERİN 647. MÜSABAKASI

Milliler, 359'u resmi, 287'si özel toplam 646 karşılaşmaya çıktı. Kırmızı-beyazlılar geride kalan maçlarda 1'i hükmen olmak üzere 255 galibiyet elde ederken, 241 mağlubiyet ve 150 de beraberlik aldı. Ay-yıldızlılar, oynadığı karşılaşmalarda 893 gol kaydederken, kalesinde ise 924 gole engel olamadı.



KADRODA DEĞİŞİKLİK

A Milli Futbol Takımı'nda, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda İspanya ile oynanacak son karşılaşma öncesi sakatlıklar nedeniyle Kaan Ayhan, Aral Şimşir, Abdülkerim Bardakcı ve Kerem Aktürkoğlu aday kadrodan çıkarıldı. Galatasaray forması giyen Ahmed Kutucu ise kadroya dahil edildi.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nun 6. ve son maçında yarın TSİ 22.45'te İspanya ile karşılaşacak. İspanya'nın Sevilla şehrinde bulunan La Cartuja Stadyumu'nda oynanacak müsabaka öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından, Bulgaristan maçında sol kasığında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemeyen Kaan Ayhan ile alt adalesinde sakatlık bulunan Aral Şimşir'in kadrodan çıkarıldığı açıklandı. Ayrıca sabah antrenmanında takımdan ayrı bireysel çalışan Abdülkerim Bardakcı'nın ağrılarının sürdüğü, Kerem Aktürkoğlu'nun ise antrenman sonrası yapılan tıbbi kontrollerinde İspanya maçına kadar tam olarak iyileşemeyeceğinin belirlenmesi üzerine iki oyuncunun da aday kadrodan çıkarıldığı duyuruldu.

Ayrıca sarı kart cezalısı İsmail Yüksek'in de sabah antrenmanının ardından kamptan ayrıldığı ifade edildi. Galatasaraylı forvet Ahmed Kutucu'nun ise aday kadroya dahil edilerek kampa katıldığı bildirildi.