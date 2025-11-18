18 Kasım 2025, Salı
Haberler Spor Haberleri Millilerimiz çok sayıda eksikle İspanya deplasmanında | İşte ilk 11'ler

Millilerimiz çok sayıda eksikle İspanya deplasmanında | İşte ilk 11'ler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.11.2025 09:29 Güncelleme: 18.11.2025 21:23
ABONE OL
Millilerimiz çok sayıda eksikle İspanya deplasmanında | İşte ilk 11’ler

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 6. ve son maçında TSİ 22.45’te Sevilla’daki La Cartuja Stadyumu’nda İspanya ile karşılaşacak. Play-off turunu garantileyen millilerimiz bu maça çok sayıda eksikle çıkacak. İşte ilk 11'ler...

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 6. ve son maçında A Milli Futbol Takımı, saat TSİ 22.45'te La Cartuja Stadyumu'nda İspanya ile karşı karşıya gelecek.

İSPANYA-TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?

İŞTE İLK 11'LER

İspanya: Simon, Llorente, Merino, Fabian Ruiz, Olmo, Pino, Laporte, Cubarsi, Garcia, Oyarzabal, Cucurella

Türkiye: Altay, Zeki, Merih, Çağlar, Salih, Orkun, Barış Alper, Samet, İrfan Can, Ferdi, Deniz

Millilerimiz çok sayıda eksikle İspanya deplasmanında | İşte ilk 11’ler

LİDERLİK İÇİN 7 FARKLI SKORLA MAĞLUP ETMEMİZ GEREKİYOR

Milliler, grupta 4 galibiyet, 1 mağlubiyet sonucunda aldığı 12 puanla 2. sırada bulunuyor. Grupta 5'te 5 yapan İspanya ise liderlik koltuğunda yer alıyor.

Ay-yıldızlılar, Bulgaristan mücadelesiyle Dünya Kupası için play-off oynama hakkı kazandı. A Millilerin, İspanya'yı 7 farklı skorla mağlup etmesi durumunda matematiksel olarak grubu lider tamamlayıp, kupaya doğrudan katılma durumu da bulunuyor.

Milliler zorlu İspanya deplasmanında (AA)Milliler zorlu İspanya deplasmanında (AA)

12 MAÇTA TEK GALİBİYETİMİZ 1954'TE

Türkiye ile İspanya bugüne kadar 9'u resmi, 3'ü özel olmak üzere toplam 12 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda milliler 1 kez sahadan galip ayrılırken, 7 defa da mağlup oldu. 4 maç ise berabere sona erdi. Bu karşılaşmalarda ay-yıldızlılar rakip fileleri 5 kez havalandırırken, kalesinde 23 gol gördü.
A Milliler, İspanya'ya karşı tek galibiyetini 14 Mart 1954'te 1954 FIFA Dünya Kupası elemelerinde İstanbul'da oynanan mücadelede 1-0'lık skorla aldı.
İki ülke arasında 7 Eylül 2025 tarihinde Konya'da oynanan son maçı Türkiye 6-0'lık skorla kaybetti.

Millilerimiz kritik maça çok sayıda eksikle çıkacak (AA)Millilerimiz kritik maça çok sayıda eksikle çıkacak (AA)

MİLLİLERİN 647. MÜSABAKASI

Milliler, 359'u resmi, 287'si özel toplam 646 karşılaşmaya çıktı. Kırmızı-beyazlılar geride kalan maçlarda 1'i hükmen olmak üzere 255 galibiyet elde ederken, 241 mağlubiyet ve 150 de beraberlik aldı. Ay-yıldızlılar, oynadığı karşılaşmalarda 893 gol kaydederken, kalesinde ise 924 gole engel olamadı.

KADRODA DEĞİŞİKLİK

A Milli Futbol Takımı'nda, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda İspanya ile oynanacak son karşılaşma öncesi sakatlıklar nedeniyle Kaan Ayhan, Aral Şimşir, Abdülkerim Bardakcı ve Kerem Aktürkoğlu aday kadrodan çıkarıldı. Galatasaray forması giyen Ahmed Kutucu ise kadroya dahil edildi.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nun 6. ve son maçında yarın TSİ 22.45'te İspanya ile karşılaşacak. İspanya'nın Sevilla şehrinde bulunan La Cartuja Stadyumu'nda oynanacak müsabaka öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından, Bulgaristan maçında sol kasığında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemeyen Kaan Ayhan ile alt adalesinde sakatlık bulunan Aral Şimşir'in kadrodan çıkarıldığı açıklandı. Ayrıca sabah antrenmanında takımdan ayrı bireysel çalışan Abdülkerim Bardakcı'nın ağrılarının sürdüğü, Kerem Aktürkoğlu'nun ise antrenman sonrası yapılan tıbbi kontrollerinde İspanya maçına kadar tam olarak iyileşemeyeceğinin belirlenmesi üzerine iki oyuncunun da aday kadrodan çıkarıldığı duyuruldu.

Ayrıca sarı kart cezalısı İsmail Yüksek'in de sabah antrenmanının ardından kamptan ayrıldığı ifade edildi. Galatasaraylı forvet Ahmed Kutucu'nun ise aday kadroya dahil edilerek kampa katıldığı bildirildi.

Felix Zwayer (İHA)Felix Zwayer (İHA)

FELIX ZWAYER DÜDÜK ÇALACAK

İspanya ile Türkiye arasında oynanacak karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Zwayer yönetecek. Zwayer'in yardımcılıklarını Robert Kempter ile Christian Dietz yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Sven Jablonski olacak. Maçta VAR'da Bastian Dankert, AVAR'da da Daniel Schlager görev yapacak.

Cep Herkülü’nün hatırasına Türkiye sahip çıktıCep Herkülü’nün hatırasına Türkiye sahip çıktı CEP HERKÜLÜ'NÜN HATIRASINA TÜRKİYE SAHİP ÇIKTI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Millilerimiz çok sayıda eksikle İspanya deplasmanında | İşte ilk 11’ler Millilerimiz çok sayıda eksikle İspanya deplasmanında | İşte ilk 11’ler Millilerimiz çok sayıda eksikle İspanya deplasmanında | İşte ilk 11’ler
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör