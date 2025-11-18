Eksiklerle dolu gecede tarihi başarı! A Milli Takımımız Play-Off’ta
A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nun 6. ve son maçında Sevilla’daki La Cartuja Stadyumu’nda İspanya ile karşı karşıya geldi. Eksiklerle dolu kadrosuyla sahaya çıkan Millilerimiz, turnuvanın favorisi İspanya ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla Millilerimiz, turnuvada Play-Off aşamasına yükseldi.
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 6. ve son maçında A Milli Futbol Takımı, La Cartuja Stadyumu'nda İspanya ile karşı karşıya geldi.
La Cartuja Stadyumu'nda TSİ 22.45'te başlayan karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Zwayer yönetti. Zwayer'in yardımcılıklarını Robert Kempter ve Christian Dietz üstlendi.
A Millilerimiz, eksiklerle dolu kadrosuyla çıktığı İspanya mücadelesinde, A Milli formayı ilk kez giyen Deniz Gül ile Salih Özcan'ın golleriyle rakibine karşılık verdi. Millilerimiz karşılaşmadan 2-2 berabere ayrıldı.
Milliler, bu sonuçla grubu 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda topladığı 13 puanla ikinci sırada tamamladı.
Ay-yıldızlılar, Dünya Kupası'na katılmak için Mart 2026'da play-off oynayacak.
GRUBU 2'İNCİ BİTİRDİK
Avrupa elemelerinde gidecek son 4 ülkenin belirleyeceği play-off'larda eleme turundaki 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla toplam 16 takım yer alacak.
A Milliler, 1. torbada yer alacağı play-off turunun ilk ayağında 4. torbadan gelen ülkeyle evinde karşılaşacak. Bu turu geçen ekip, bir sonraki turda da 2. ve 3. torbadaki takımların eşleşmelerindeki galibiyle oynayacak.
Play-off kura çekimi, 20 Kasım Perşembe günü İsviçre'nin Zürih şehrinde bulunan FIFA merkezinde gerçekleştirilecek.
A Milli Futbol Takımı'nın, play-off turundaki 4 muhtemel rakibi ise 4. torbada yer alan İsveç, Romanya, Kuzey İrlanda ya da Kuzey Makedonya oldu.
İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)
4. dakikada sol kanattan Cucurella'nın ortasında kale önünde topu alan Olmo'nun kontrol edip vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
30. dakikada Pino'nun pasında ceza yayının sağ tarafında topla buluşan Olmo'nun sert vuruşunda kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı kornere çeldi.
34. dakikada sağ kanattan Çağlar Söyüncü'nün pasında ceza yayında Deniz Gül topla buluştu. Deniz'in pasında ise ceza sahası dışından Orkun Kökçü'nün sert vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Unai Simon'da kaldı.
42. dakikada Orkun Kökçü'nün sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Barış Alper Yılmaz'ın indirdiği topu altıpasta Deniz Gül tek vuruşla ağlara gönderdi. 1-1
45. dakikada Olmo'nun pasında sol taraftan defansın arkasına sarkan Fabian Ruiz'in çaprazdan vuruşunda kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı kurtardı.
(İKİNCİ YARI)
50. dakikada Orkun Kökçü'nün ara pasında sağ taraftan ceza sahası içine giren İrfan Can Kahveci'nin plase vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Unai Simon'da kaldı.
53. dakikada Orkun Kökçü'nün sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde seken topa Barış Alper Yılmaz'ın sol taraftan röveşatasında kaleci Unai Simon son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.
54. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun sol taraftan ortasında Orkun Kökçü'nün indirdiği topa ceza yayından Salih Özcan'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2
62. dakikada sol kanatta Cucurella'nın ceza sahasına çevirdiği topa Çağlar ters vuruş yaptı. Kale önünde topu önünde bulan Pino'nun vuruşunda Merih çizgiden çıkardı. Çağlar'a çarpan topu Oyarzabal boş kaleye gönderdi. 2-2
67. dakikada İrfan Can Kahveci'nin pasına hareketlenen Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahasına girmeden yaptığı sert şutta kaleci Simon topu kornere çeldi.
83. dakikada soldan gelişen atakta Orkun penaltı noktasına doğru ortaladı. Barış'ın dokunamadığı top ceza yayına açılırken, Atakan'ın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.
90+2. dakikada İspanya'da paslaşarak gelişen atakta Baena'nın ceza yayı önünden sert vuruşunda kaleci Altay topu kornere çeldi.
İSPANYA - TÜRKİYE MAÇINDAN NOTLAR
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Bursa'da 2-0 kazanılan Bulgaristan karşılaşmasının 11'inde 8 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. İtalyan teknik adam, sakat ve cezalı isimlerin yanı sıra sarı kart sınırında yer alan milli futbolcuları da İspanya karşısında riske etmedi.
DENİZ GÜL İLK KEZ 11'DE
A Milli Futbol Takımı'nda 21 yaşındaki genç forvet Deniz Gül, kariyerinde ilk kez bir milli maçta ilk 11'de görev aldı. Porto forması giyen Deniz Gül, milli takıma ilk kez geçtiğimiz mart ayında oynanan Macaristan maçlarında aday kadroya dahil edilmişti. Daha önce 4 karşılaşmada oyuna sonradan dahil olan 21 yaşındaki golcü oyuncu, İspanya mücadelesinde ilk 11'de görev aldı.
KAPTAN MERİH DEMİRAL
Ay-yıldızlılarda, İspanya mücadelesine takım kaptanı olarak Merih Demiral çıktı. A Milli Futbol Takımı'nda kaptanlar Hakan Çalhanoğlu ve Kaan Ayhan, Bulgaristan karşılaşmasının ardından sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkartılmıştı. Bu isimlerin yokluğunda İspanya mücadelesinde kaptan Merih Demiral oldu.
TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI
Millilerin, İspanya'ya konuk olduğu mücadelede Türk taraftarlar takımı yalnız bırakmadı. İspanya'da yaşayan ve Türkiye ile Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelen Türk taraftarlar, sabah saatlerinden itibaren şehir merkezinde toplanmaya başladı. Karşılaşmanın başlamasına az bir süre kalmasının ardından Türk taraflar, stadyumdaki yerlerini aldı. Marşlar ve besteler eşliğinde stadyuma gelen Türk vatandaşlar karşılaşma öncesinde ve sırasında milli takıma destek oldu.
3 İSİM SARI KART SINIRINDA
A Milli Futbol Takımı'nda 3 isim İspanya karşılaşmasına sarı kart ceza sınırında çıktı. Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Arda Güler, Kenan Yıldız ve Oğuz Aydın, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler görev almaları ve sarı kart görmeleri halinde mart ayında oynanacak Play-Off yarı finalinde forma giyemeyecek.
