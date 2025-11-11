Milliler Bulgaristan maçı hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda 15 Kasım'da Bulgaristan ve 18 Kasım'da İspanya ile oynayacağı karşılaşmaların hazırlıklarını sürdürdü.
TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bugün gerçekleştirilen antrenman öncesinde fitness salonunda idman hazırlığı yapan oyuncular, daha sonra iki gruba ayrıldı.
Pazar günü kulüp takımlarıyla müsabakaya çıkan futbolcular yenilenme idmanı için fitness salonunda kalırken, diğer oyuncular ise Teknik Direktör Vincenzo Montella nezaretindeki çalışma için Türk Hava Yolları Antrenman Sahası'na geldi. Isınma hareketlerinin ardından pas çalışması yapılırken, daha sonra hücum ve savunma varyasyonları üzerine çalışıldı. Son bölümde ise taktik oyun oynandı. Bu taktik maçını turuncu yelekli takım kazandı.
A Milli Takımın bugün gerçekleştirdiği çalışmada Ümit Milli Takım aday kadrosunda bulunan Ayberk Karapo ve İsak Vural da yer aldı. TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Aktan da Ay-Yıldızlıların antrenmanını tribünden takip etti.
Ay-yıldızlılar, yarın saat 16.30'da basına kapalı olarak yapacağı idmanla Bulgaristan ve İspanya maçlarının hazırlıklarını sürdürecek.
