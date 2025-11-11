Milliler Bulgaristan maçı hazırlıklarını sürdürdü

Pazar günü kulüp takımlarıyla müsabakaya çıkan futbolcular yenilenme idmanı için fitness salonunda kalırken, diğer oyuncular ise Teknik Direktör Vincenzo Montella nezaretindeki çalışma için Türk Hava Yolları Antrenman Sahası'na geldi. Isınma hareketlerinin ardından pas çalışması yapılırken, daha sonra hücum ve savunma varyasyonları üzerine çalışıldı. Son bölümde ise taktik oyun oynandı. Bu taktik maçını turuncu yelekli takım kazandı.