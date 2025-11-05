Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. eleme turu kura çekimi yarın gerçekleştirilecek

05 Kasım 2025, Çarşamba
ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 05.11.2025 10:00
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kura çekimi, yarın yapılacak. Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek kura çekimi, saat 15.00'te başlayacak.

Kura çekimine 3. eleme turunda rakiplerine üstünlük sağlayan 28 takımın yanı sıra Trendyol Süper Lig'den 6 ve Trendyol 1. Lig'den 4 ekip daha katılacak.

