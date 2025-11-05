Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. eleme turu kura çekimi yarın gerçekleştirilecek

05 Kasım 2025, Çarşamba
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KASIM 2025 KAMU PERSONEL ALIMI: Yüzlerce kadro açıldı! Hangi kurumlar alım yapıyor, başvuru tarihleri ve şartlar neler?
- KYK Taahhütname onayı nedir, ne anlama geliyor? 2025-2026 KYK Burs ve Kredi taahhütname onayı nereden yapılır?
- Zohran Mamdani kimdir, kaç yaşında, kökeni ne? New York'un Müslüman Belediye Başkanı Zohran Mamdani evli mi, eşi kim?
- Günler ne zaman uzamaya başlayacak? Kış gündönümü tarihi ve etkileri
- Sağanak, şimşek, sis... Meteoroloji 5 Kasım hava raporu: İstanbul dahil birçok il için uyarı geldi! Günlerce sürecek
- KYK 3 aylık toplu burs/kredi ödeme tarihleri GSB | İlk kez KYK bursu alacaklara ücretler ne zaman yatacak?
- Egzersiz yetmiyor! Beyni küçülten o alışkanlık ne? Tek çözüm…
- Daha uzun yaşamak mümkün! Bu üç besini yemeden geçmeyin: Kalp, kolesterol, yaşlanma…
- İstanbul’un 20 ilçesinde elektrik kesintisi! Güncel liste yayımlandı: Hangi ilçelerde kesinti olacak?
- CANLI HAC KURA ÇEKİMİ İZLE | Hac kurası saat kaçta, sonuçlar nereden öğrenilecek?
- O çikolatadan bir ısırık alın! Zekayı ve hafızayı çalıştıran araştırma ortaya çıktı
- A101 indirimleri başlıyor! 6 Kasım’da hangi ürünler indirimde? Çamaşır makinesi, buzdolabı, perde…