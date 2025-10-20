Futbol: Trendyol 1. Lig'de görünüm
Trendyol 1. Lig'in 10. haftası, bugün oynanan iki maçla tamamlandı. Esenler Erokspor ile deplasmanda berabere kalan Sipay Bodrum FK, averajla liderliğini sürdürdü.
Haftanın kapanış gününde Amed Sportif Faaliyetler, Serikspor'u Diagne'nin golleriyle deplasmanda 2-1 mağlup etti. İstanbulspor ise sahasında Bandırmaspor'la 1-1 berabere kaldı.
Esenler Erokspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Sipay Bodrum FK, averajla liderliğini sürdürdü.
Atakaş Hatayspor'u deplasmanda 4-1 yenen Arca Çorum FK ise lider Sipay Bodrum FK ile puanını eşitledi.
Ligde 10. hafta sonunda Eminevim Ümraniyespor, SMS Grup Sarıyer, Atakaş Hatayspor ve Adana Demirspor düşme hattında yer alan ekipler oldu.
SONUÇLAR
Ligde 10. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Eminevim Ümraniyespor-SMS Grup Sarıyer: 1-3
Manisa FK-Erzurumspor FK: 1-1
İmaj Altyapı Vanspor-Atko Grup Pendikspor: 1-1
Adana Demirspor-Sakaryaspor: 0-6
Atakaş Hatayspor-Arca Çorum FK: 1-4
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Özbelsan Sivasspor: 0-0
Alagöz Holding Iğdır FK-Boluspor: 1-1
Esenler Erokspor-Sipay Bodrum FK: 1-1
Serikspor-Amed Sportif Faaliyetler: 1-2
İstanbulspor-Bandırmaspor: 1-1
11. HAFTANIN PROGRAMI
Trendyol 1. Lig'de 11. hafta maçlarının programı şöyle:
24 Ekim Cuma:
17.00 Erzurumspor FK-Eminevim Ümraniyespor (Erzurum Kazım Karabekir)
20.00 Özbelsan Sivasspor-Atakaş Hatayspor (BG Grup 4 Eylül)
25 Ekim Cumartesi:
13.30 SMS Grup Sarıyer-Manisa FK (Yusuf Ziya Öniş)
13.30 Adana Demirspor-İmaj Altyapı Vanspor (Yeni Adana)
16.00 Atko Grup Pendikspor-Serikspor (Pendik)
19.00 Sakaryaspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Yeni Sakarya Atatürk)
26 Ekim Pazar:
13.30 Bandırmaspor-Esenler Erokspor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Amed Sportif Faaliyetler-İstanbulspor (Diyarbakır)
16.00 Arca Çorum FK-Boluspor (Çorum Şehir)
19.00 Sipay Bodrum FK-Alagöz Holding Iğdır FK (Bodrum İlçe)
