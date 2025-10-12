12 Ekim 2025, Pazar
Giriş: 12.10.2025 22:06
Milli para halterci Besra Duman’dan büyük başarı! Gümüş madalya kazanarak dünya ikincisi oldu

Milli para halterci Besra Duman, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen organizasyonda gümüş madalya kazanarak dünya ikincisi oldu.

Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen organizasyonda podyuma çıkan Besra, 121 kiloluk kaldırışıyla 2. sırayı aldı.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda da gümüş madalya kazanan Besra, 2021'den sonra bir kez daha dünya 2'ncisi oldu.

