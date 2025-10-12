Milli para halterci Besra Duman’dan büyük başarı! Gümüş madalya kazanarak dünya ikincisi oldu

Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen organizasyonda podyuma çıkan Besra, 121 kiloluk kaldırışıyla 2. sırayı aldı.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda da gümüş madalya kazanan Besra, 2021'den sonra bir kez daha dünya 2'ncisi oldu.