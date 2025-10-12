12 Ekim 2025, Pazar
A Milli Futbol takımı ile karşılaşacak Gürcistan Kocaeli'ye geldi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
12.10.2025 20:48
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Türkiye A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak Gürcistan, Kocaeli'ye geldi.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 4'üncü maçında 14 Eylül Salı günü saat 21.45'de Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu'nda,Gürcistan'ı konuk edecek.

Bu müsabaka için Gürcistan, özel uçakla İspanya'dan, Kartepe ilçesindeki Cengiz Topel Havalimanı'na geldi. Kafile, buradan otobüsle Başiskele ilçesindeki konaklayacağı otele geçti.

