Trendyol 1. Lig'de görünüm

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 21.09.2025 23:20 Güncelleme: 21.09.2025 23:20
Trendyol 1. Lig’de görünüm

Trendyol 1. Lig'de 6. hafta oynanan iki maçla sona erdi. İşte haftanın sonuçları...

Haftanın kapanış maçında Sakaryaspor, konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetleri 2-1 yendi. Esenler Erokspor, deplasmanda Manisa FK'yi 4-3 yenerek averajla haftayı lider tamamladı.

Haftaya ilk sırada giren Arca Çorum FK, İstanbulspor karşısında 3-1'lik skorla ilk yenilgisini yaşadı ve ikinci basamağa geriledi.

İŞTE SONUÇLAR:

Serikspor-Bandırmaspor: 1-0

Eminevim Ümraniyespor-Alagöz Holding Iğdır FK: 0-1

İstanbulspor-Arca Çorum FK: 3-1

Atakaş Hatayspor-Boluspor: 2-2

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Sipay Bodrum FK: 2-1

İmaj Altyapı Vanspor-Özbelsan Sivasspor: 0-0

Manisa FK-Esenler Erokspor: 3-4

Adana Demirspor-Erzurumspor: 0-3

SMS Grup Sarıyer-Atko Grup Pendikspor: 0-2

Sakaryaspor-Amed Sportif Faaliyetler: 2-1

PUAN DURUMU

Not: Adana Demirspor'un 18 puanı silinmiştir.

7. HAFTA PROGRAMI ŞÖYLE:

23 EYLÜL SALI:

17.00 Boluspor-Eminevim Ümraniyespor (Bolu Atatürk)

20.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Atakaş Hatayspor (Iğdır Şehir)

20.00 Arca Çorum FK-Serikspor (Çorum Şehir)

24 EYLÜL ÇARŞAMBA:

14.30 Bandırmaspor-Manisa FK (Bandırma 17 Eylül)

17.00 Erzurumspor FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Erzurum Kazım Karabekir)

20.00 Esenler Erokspor-İstanbulspor (Esenler Erokspor)

20.00 Sipay Bodrum FK-İmaj Altyapı Vanspor FK (Bodrum İlçe)

25 EYLÜL PERŞEMBE:

17.00 Özbelsan Sivasspor-Adana Demirspor (BG Grup 4 Eylül)

20.00 Amed Sportif Faaliyetler-SMS Grup Sarıyer (Diyarbakır)

20.00 Atko Grup Pendikspor-Sakaryaspor (Pendik)

Trendyol 1. Lig'de görünüm

