Trendyol 1. Lig'de görünüm
Trendyol 1. Lig'de 6. hafta oynanan iki maçla sona erdi. İşte haftanın sonuçları...
Haftanın kapanış maçında Sakaryaspor, konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetleri 2-1 yendi. Esenler Erokspor, deplasmanda Manisa FK'yi 4-3 yenerek averajla haftayı lider tamamladı.
Haftaya ilk sırada giren Arca Çorum FK, İstanbulspor karşısında 3-1'lik skorla ilk yenilgisini yaşadı ve ikinci basamağa geriledi.
İŞTE SONUÇLAR:
Serikspor-Bandırmaspor: 1-0
Eminevim Ümraniyespor-Alagöz Holding Iğdır FK: 0-1
İstanbulspor-Arca Çorum FK: 3-1
Atakaş Hatayspor-Boluspor: 2-2
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Sipay Bodrum FK: 2-1
İmaj Altyapı Vanspor-Özbelsan Sivasspor: 0-0
Manisa FK-Esenler Erokspor: 3-4
Adana Demirspor-Erzurumspor: 0-3
SMS Grup Sarıyer-Atko Grup Pendikspor: 0-2
Sakaryaspor-Amed Sportif Faaliyetler: 2-1
PUAN DURUMU
Not: Adana Demirspor'un 18 puanı silinmiştir.
7. HAFTA PROGRAMI ŞÖYLE:
23 EYLÜL SALI:
17.00 Boluspor-Eminevim Ümraniyespor (Bolu Atatürk)
20.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Atakaş Hatayspor (Iğdır Şehir)
20.00 Arca Çorum FK-Serikspor (Çorum Şehir)
24 EYLÜL ÇARŞAMBA:
14.30 Bandırmaspor-Manisa FK (Bandırma 17 Eylül)
17.00 Erzurumspor FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Erzurum Kazım Karabekir)
20.00 Esenler Erokspor-İstanbulspor (Esenler Erokspor)
20.00 Sipay Bodrum FK-İmaj Altyapı Vanspor FK (Bodrum İlçe)
25 EYLÜL PERŞEMBE:
17.00 Özbelsan Sivasspor-Adana Demirspor (BG Grup 4 Eylül)
20.00 Amed Sportif Faaliyetler-SMS Grup Sarıyer (Diyarbakır)
20.00 Atko Grup Pendikspor-Sakaryaspor (Pendik)