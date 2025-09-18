İşte Süper Lig’de 6. haftanın hakemleri

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.



Trendyol Süper Lig'de 6. hafta heyecanı yarın, 20 Eylül Cumartesi, 21 Eylül Pazar ve 22 Eylül Pazartesi günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu da sitesinden yaptığı açıklamayla, haftanın hakemlerini duyurdu.



Süper Lig'de 6. haftanın programı ve hakemler şöyle:



19 Eylül Cuma



20.00 Göztepe - Beşiktaş: Mehmet Türkmen



20 Eylül Cumartesi



17.00 Gençlerbirliği - Eyüpspor: Ömer Tolga Güldibi



20.00 Antalyaspor - Kayserispor: Kadir Sağlam



20.00 Trabzonspor - Gaizantep FK: Arda Kardeşler

21 Eylül Pazar



17.00 Rams Başakşehir - Corendon Alanyaspor: Adnan Deniz Kayatepe



17.00 Kocaelispor - Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk



20.00 Kasımpaşa - Fenerbahçe: Oğuzhan Çakır



20.00 Samsunspor - Fatih Karagümrük: Çağdaş Altay





22 Eylül Pazartesi



20.00 Galatasaray - Konyaspor: Yasin Kol