Düzce Cam Düzcespor-Atko Grup Pendikspor maçı! ZTK’da yoğun maç trafiği

Giriş: 18.09.2025 14:55
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. Dev organizasyonun 2. ayağında Düzce Cam Düzcespor ile Atko Grup Pendikspor karşı karşıya geliyor. Düzce'de oynanan bu maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

DÜZCE CAM DÜZCESPOR-ATKO GRUP PENDİKSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Düzce Cam Düzcespor-Atko Grup Pendikspor maçı TSİ 14.30'da başladı. Mücadele A Spor'da canlı olarak yayınlanıyor.DÜZCE CAM DÜZCESPOR-ATKO GRUP PENDİKSPOR MAÇI 11'LERİ:

Düzce Cam Düzcespor: Emre, Abdurrahman, Alperen, Emir Toprak, Ahmet Enes, Hasan Kürşat, Yusuf Enes, Ufuk, Mehmet, Mehmet Refik, Eray

Atko Grup Pendikspor: Deniz, Yiğit, Erdem, Tarık, Hüseyin, Hakan, Hamza, Adnan, Furkan, Görkem, Ahmet

