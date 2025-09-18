Düzce Cam Düzcespor-Atko Grup Pendikspor maçı! ZTK'da yoğun maç trafiği
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. Dev organizasyonun 2. ayağında Düzce Cam Düzcespor ile Atko Grup Pendikspor karşı karşıya geliyor. Düzce'de oynanan bu maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
DÜZCE CAM DÜZCESPOR-ATKO GRUP PENDİKSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Düzce Cam Düzcespor-Atko Grup Pendikspor maçı TSİ 14.30'da başladı. Mücadele A Spor'da canlı olarak yayınlanıyor.DÜZCE CAM DÜZCESPOR-ATKO GRUP PENDİKSPOR MAÇI 11'LERİ:
Düzce Cam Düzcespor: Emre, Abdurrahman, Alperen, Emir Toprak, Ahmet Enes, Hasan Kürşat, Yusuf Enes, Ufuk, Mehmet, Mehmet Refik, Eray
Atko Grup Pendikspor: Deniz, Yiğit, Erdem, Tarık, Hüseyin, Hakan, Hamza, Adnan, Furkan, Görkem, Ahmet