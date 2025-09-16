Manisa FK Kırıkkale’de turladı! 2-0 mağlup etti

Turkuvaz Medya'nın futbolseverler ile buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur müsabakasında Kırıkkale ile Manisa FK karşı karşıya geldi.

MANİSA FK TURLADI!

Ege ekibi rakibini deplasmanda 2-0 mağlup ederek 3. Tur'a yükselen taraf oldu. Manisa FK'nın gollerini 14 ve 90+3 dakikalarda Yunus Yüce kaydetti.

14.00: Karadeniz Ereğli BLD.-Bursa (Şehit Vefa Karakurdu)

14.30: Karaköprü BLD.-Bitlis 1916 Futbol SK (Faruk Çelik)

14.30: Muşspor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfat (Muş Şehir)

14.30: Dersimspor-Şanlıurfaspor (Tunceli Atatürk)

14.30: Malatya Yeşilyurt SK-Adana 01 FK (Yeşiltepe 1 Nolu Saha)

14.30: K.Maraş-Karaman FK (Merkez 1 Nolu Sentetik Çim Saha)

15.00: Silivrispor-Beyoğlu Yeni Çarşı (Silivri Müjdat Gürsu)

15.00: Çorluspor 1947-Ayvalıkgücü BLD. (General Basri Saran)

15.00: Galata SK-Beykoz Anadolu (Stat açıklanmadı)

15.00: Beykoz İshaklı-Karacabey BLD. (Stat açıklanmadı)

15.00: Karabük İY.-Güzide Gebze SK (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

15.00: Küçükçekmece Sinop-Sultan Su İnegöl (Bolluca)

15.00: GMG Kastamonu-Fatsa BLD. (Gazi)

15.00: Amasyaspor-KCT 1461 Trabzon FK (12 Haziran)

15.00: Merkür Jet Erbaa-Pazar (Erbaa İlçe)

15.00: Silifke BLD.-Akedaş K.Maraş İstiklalspor (Silifke)

15.00: Kütahyaspor-Altınordu (Stat açıklanmadı)

15.00: Somaspor-Çankaya SK (Soma Atatürk)

15.00: Kepezspor-Denizli İY. (Kepez Hasan Doğan)

16.00: Özbelsan Sivasspor-Şiran Yıldız SK (BG Grup 4 Eylül)

18.00: Elazığspor-12 Bingölspor (Elazığ)

19.00: Niğde BLD.-Kuzeyboru 68 Aksaray BLD. (Niğde 5 Şubat)

19.00: Bornova 1877-Aliağa Futbol (Bornova Aziz Kocaoğlu)

19.00: Karşıyaka-Bursa Yıldırım SK (Alsancak)

19.00: Balıkesir-Yalova FK 77 SK (Balıkesir Atatürk)

19.00: Orduspor 1967-Sebat Gençlik (Yeni Ordu)

19.00: 24Erzincan-1926 Bulancak (Erzincan 13 Şubat Şehir)

19.00: Menemen FK-Eskişehir Anadolu (Menemen İlçe



18 EYLÜL PERŞEMBE



14.30: Düzcespor-Atko Grup Pendikspor (Düzce Şehir)

17.00: Giresunspor-52 Orduspor (Çotanak Spor Kompleksi)

20.00: Eskişehirspor-Muğlaspor (Prof. Dr. Fethi Heper)