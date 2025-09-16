Başkan Erdoğan ile Adem Bona arasında gülümseten diyalog: Ooo Adem, how are you?
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı kabul eden Başkan Erdoğan ile Milli Basketbolcu Adem Bona arasındaki diyalog gülümseten anlara sahne oldu. Erdoğan'ın, İngilizce nasılsın sorusuna Türkçe cevap veren Adem Bona, "İyiyim, siz nasılsınız" deyince bunun üzerine gülümseyen Erdoğan, "Türkçeyi de kaptı" dedi. İşte o anlar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan A Milli Erkek Basketbol Takımını kabul etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Nijerya asıllı Türk basketbolcu Adem Bona ile yaşadığı diyalog gülümsetti. Erdoğan'ın, İngilizce nasılsın sorusuna Türkçe cevap veren Adem Bona, "İyiyim, siz nasılsınız" derken Bona'nın Türkçe cevap vermesinin ardından gülümseyen Erdoğan, "Türkçeyi de kaptı" dedi.İşte o anlar...
Başkan Erdoğan: Ooo Adem, how are you?
Adem Bona: İyiyim abi, sen nasılsın?
Başkan Erdoğan: Good.
Adem Bona: Biliyorum.
Başkan Erdoğan: Türkçe'yi de kaptı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Basketbol tarımını kabulünde, "Yöneticisi, teknik heyeti ve oyuncusuyla her birinizi 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'ndaki olağanüstü mücadeleniz dolayısıyla tebrik ediyorum. Ve finalden sonraki gözyaşlarınızı unutmuyorum, unutamıyorum. Ama şunu bilesiniz ki inşallah bu gözyaşları geleceğe atılan adımlardır. Ve onun da neticesini inşallah alacağız diye inanıyorum, böyle de düşünüyorum. 24 yıllık hasretin ardından ülkemize basketbolda sizler final heyecanı yaşattınız. Arena Riga'da kıran kırana geçen bir müsabaka sonrasında gümüş madalya kazanarak bizi ve milletimizi sevindirdiniz. Bu sene çok farklı bir turnuva ve çok farklı bir milli takım izledik. Maçlar seyir zevki açısından gerçekten en üst düzey değil. Milletimizin ilgisi de oldukça yoğundu. Zorlu rakiplere karşı çok iyi, başarılı bir mücadele ortaya koydunuz. Bizim gibi sporseverlere uzun yıllar unutamayacakları muhteşem bir basketbol şöleni sundunuz. Ülkemizi Avrupa'da temsil etmekle gösterdiğiniz başarı için şahsım ve milletim adına her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.
"FEVKALADE BİR İVME KAZANDIK"
Erdoğan, "Çok yaklaşmışken uzanamadığımız kupa için elbette sizler gibi ben, ailem, bizler de çok üzgünüz. Ama şurası da bir gerçek ki basketbolda fevkalade bir ivme kazandık. Bunu güçlendirerek devam ettirmemiz gerekiyor. Bu sene kupayı kaçırdığımız, buna son üç dakika diyebilirim, son üç dakikada kaçırdığımız böyle bir şampiyonluk için ümitsiz değiliz. İnşallah bunu bıraktığımız yerden alacağımıza ben inanıyorum. Yaş ortalamamız gayet iyi. Bu yaş ortalamasıyla da biz bu işi evelallah yakalarız. 2027'de Katar'da düzenlenecek Dünya Basketbol Şampiyonası'na da katılıp turnuvanın en güçlü takımlarından biri olacağımızı düşünüyorum. Dolayısıyla sizlerden önümüzdeki yıllarda çok daha gurur verici haberler bekliyoruz. Burada şunu da altını çizerek ifade etmek istiyorum. Sizin her başarınız çocuklarımıza örnek oluyor ve ilham kaynağı oluyor. Onun için de asla ümitsiz olmayın" diye konuştu.
"ÖRNEK TAVIRLARINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM"
Başkan Erdoğan konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı: "Gençlerimiz size bakarak özgüven kazanıyor. Hayallerinin peşinden koşmak için cesaret topluyor. Gençlerimizin ruh ve beden sağlığına yönelik artan tehditler karşısında sizin duruşunuz çok ama çok önemli. Onun için gözyaşları dedim. Ve bu gözyaşları bizim için adeta geleceğe atılan topraktaki berekettir. Sizlerden yeni nesillere sporun, rekabetin yanında dostluğun, ahlakın ve erdemin de sembolü olduğunu göstermenizi istirham ediyorum. Her birinize bu doğrultudaki örnek tavrınız için ayrıca teşekkür ediyorum. Bir kez daha ülkemize ve milletimize yaşattığınız sevinç için sizleri tebrik ediyorum. Hem milli takımdaki hem de kulüplerinizdeki başarılarınızın daim olmasını temenni ediyorum."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Fast food mu ev yemekleri mi? Karakteriniz sofranızda gizli! Yemek alışkanlıklarınız kişiliğini ele veriyor
- Bunu yapanın elektrik faturası yarı yarıya düşüyor: Kimsenin bilmediği o tasarruf sırrı
- Robert Redford kimdir, nereli, kaç yaşında, hastalığı neydi? Hangi filmlerde yer aldı?
- Gül Onat kimdir, kaç yaşında, hastalığı ne? Sağlık durumu nasıl? Rol aldığı filmler ve diziler…
- Metabolizmayı uçuran İsveç diyeti: 13 günde 20 kilo eriyip gidiyor! İşte 13 günlük diyet programı
- AÖF DGS 2025 kayıtları: Son gün ne zaman, online başvuru nereden ve nasıl yapılır?
- TEKNOFEST İSTANBUL ETKİNLİK TAKVİMİ | Uçuş gösterileri ne zaman, saat kaçta?
- Cennetin Çocukları konusu nedir, nerede çekiliyor? Cennetin Çocukları oyuncuları kim, ilk bölüm başladı mı?
- 16 Eylül Maç Fikstürü | Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? Milli maç ne zaman? İşte günün karşılaşmaları
- 16 EYLÜL SALI TV YAYIN AKIŞI | Bugün televizyonda hangi diziler ve programlar var?
- 18 Eylül A101 kataloğu yayımlandı! Bu Perşembe A101 rafları dolup taşıyor! TV, bisiklet, yağ, tavuk, pirinç
- İsrail'in ürettiği telefon var mı, hangileri? Samsung, Xiaomi, iPhone İsrail'in mi? İşte marka marka liste...