Başkan Erdoğan 12 Dev Adam'ı kabul etti! "Basketbolda fevkalade bir ivme yakaladık" | İşte kare kare o anlar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan A Milli Erkek Basketbol Takımını kabul etti. Takım kaptanı Cedi Osman ve Alperen Şengün Erdoğan'a formalarını hediye etti. Öte yandan Başkan Erdoğan, kabule ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda" basketbolda fevkalade bir ivme yakaladık. 2027'de Katar'da düzenlenecek Dünya Basketbol Şampiyonası'na da katılıp turnuvanın en güçlü takımı olacağımızı düşünüyorum." ifadelerine yer verdi. İşte kare kare o anlar...
Giriş Tarihi: 16.09.2025 16:42
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 17:28