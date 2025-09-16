Viral Galeri Viral Liste Başkan Erdoğan 12 Dev Adam'ı kabul etti! "Basketbolda fevkalade bir ivme yakaladık" | İşte kare kare o anlar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan A Milli Erkek Basketbol Takımını kabul etti. Takım kaptanı Cedi Osman ve Alperen Şengün Erdoğan'a formalarını hediye etti. Öte yandan Başkan Erdoğan, kabule ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda" basketbolda fevkalade bir ivme yakaladık. 2027'de Katar'da düzenlenecek Dünya Basketbol Şampiyonası'na da katılıp turnuvanın en güçlü takımı olacağımızı düşünüyorum." ifadelerine yer verdi. İşte kare kare o anlar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) gümüş madalya kazanan A Milli Erkek Basketbol Takımını kabul etti.

Takım kaptanı Cedi Osman ve Alperen Şengün, Erdoğan'a formalarını hediye etti.

Kabulde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Erkek Basketbol Takımı Antrenörü Ergin Ataman ve sporcular bulundu.

"BASKETBOLDA FEVKALADE BİR İVME YAKALADIK"

Başkan Erdoğan, Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olan 12 Dev Adam'ı sosyal medya hesabından tebrik etti. Başkan Erdoğan şu ifadelere yer verdi: Bugün A Millî Basketbol Takımımızla Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde bir araya geldik.

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda olağanüstü bir mücadele ortaya koyan, 24 yıllık hasretin ardından ülkemize basketbolda final heyecanı yaşatan sporcularımızı tekrar tebrik ediyorum.

Bu sene çok farklı bir turnuva ve çok farklı bir millî takım izledik.

Ülkemizi Avrupa'da temsil etmekte gösterdiği başarı için yöneticilerimize, teknik ekibimize ve sporcularımıza teşekkür ediyorum.

Çok yaklaşmışken uzanamadığımız kupa için elbette biraz üzgünüz.

Ama şurası da bir gerçek ki basketbolda fevkalade bir ivme yakaladık.

Bunu güçlendirerek devam ettirmemiz gerekiyor.

Bu sene kıl payı kaçırdığımız Avrupa şampiyonluğunu inşallah sonraki yıllarda elde edeceğimize inanıyorum.

2027'de Katar'da düzenlenecek Dünya Basketbol Şampiyonası'na da katılıp turnuvanın en güçlü takımı olacağımızı düşünüyorum.

NE OLMUŞTU?

EuroBasket 2025'te A Grubu'nu "5'te 5" yaparak lider tamamlayan, son 16 turunda İsveç'i, çeyrek finalde Polonya'yı ve yarı finalde Yunanistan'ı mağlup eden Türkiye, şampiyonluk maçında Almanya ile karşı karşıya geldi.

Arena Riga'da oynanan ve büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada Almanya'ya 88-83 kaybeden milliler, şampiyonayı ikinci tamamlayarak gümüş madalya kazandı.

A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda ikinci gümüş madalyası aldı.

Milliler, 24 yıl sonra ikinci kez çıktığı finalde yine şampiyonluk kupasına uzanamadı.

Ay-yıldızlı ekip, Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanan EuroBasket 2001 finalinde de Yugoslavya'ya 78-69 mağlup olmuştu.

