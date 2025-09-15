Avrupa ikincisi 12 Dev Adam yurda döndü: Millilerimiz çiçeklerle karşılandı

Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 finalinde Almanya'ya 88-83 mağlup olarak, Avrupa ikincisi oldu. Gümüş madalyalı 12 Dev Adam, sabah saatlerinde Riga'dan kalkan uçağı İstanbul'a indi.

12 DEV ADAM TÜRK BAYRAKLARIYLA KARŞILANDI

Ay-Yıldızlıları, İstanbul Havalimanı'nda uçaktan inen Ergin Ataman'ın liderliğindeki yıldızlarımız Türk bayrakları ve çiçeklerle karşılandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da A Milli Basketbol Takımı'nı karşılayan kafilede yer aldı. Avrupa ikincisi olan 12 Dev Adam yurda döndü. Millilerimiz havalimanında çiçeklerle karşılandı.

ATAMAN'DAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Havalimanında açıklamalarda bulunan Ataman, "Bizi bağrına basan tüm Türk milletine teşekkür ediyoruz. En son saniyeye kadar şampiyonluk mücadelesi verdiler. Yıllar sonra gümüş madalya kazanma başarısı gösterdiler. Çok istedik hep birlikte bize destek olan Cumhurbaşkanımızla. Bu çocukların hepsine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Takım kaptanı Cedi Osman, "Elimizden gelenin en iyisini yaptık. Sizin desteğinizle buralar geldik. İyi ki varsınız." dedi.

SÖZ VERİYORUZ KUPAYLA DÖNECEĞİZ



En iyi ilk 5'e seçilen Alperen Şengün, "Bizi destek verdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Çok istedik, inandık, aile olduk ama olmadı. Böyle bir başarı elde ettiğimiz için çok mutluyuz. Söz veriyoruz buralara tekrar geleceğiz. Önümüzde yıllarımız var, çok genç bir takımız. Söz veriyoruz o kupayla döneceğiz." ifadelerini kullandı.