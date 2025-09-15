Avrupa ikincisi 12 Dev Adam yurda döndü!

15 Eylül 2025, Pazartesi

Giriş: 15.09.2025 15:41
Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 finalinde Almanya’ya 88-83 yenilerek Avrupa ikincisi oldu. Sabah İstanbul’a dönen 12 Dev Adam, Türk bayrakları ve çiçeklerle karşılandı.
