Türkiye Japonya'yı 3-0 mağlup etti!

Giriş: 13.09.2025 11:19
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Dünya Şampiyonası G Grubundaki ilk maçında Japonya'yı 3-0 yendi. Milli takım, grubundaki ikinci maçını 15 Eylül Pazartesi günü TSİ 05.30'da Libya ile oynayacak.

Salon: Smart Araneta Coliseum

Hakemler: Vladimir Simonovic (İsviçre), Luo Wensheng (Çin)

Japonya: Masaki Oya, Onodera, Ishikawa, Takahashi, Evbade-Dan, Miyaura (Yamamoto, Larry, Nishiyama, Kai, Nishimoto, Otsuka, Eiro)

Türkiye: Murat Yenipazar, Mert Matic, Adis Lagumdzija, Efe Mandıracı, Mirza Lagumdzija, Bedirhan Bülbül (Berkay Bayraktar, Ahmet Tümer, Gökçen Yüksel, Can Koç)

Setler: 19-25, 23-25, 19-25

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Filipinler'de düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'ndaki ilk maçında Japonya'yı 3-0 yendi.

Filipinler'in Quezon kentinde Smart Araneta Coliseum'da oynanan G Grubu mücadelesinde ay-yıldızlı takım, ilk seti 25-19, ikinci seti 25-23 ve üçüncü seti de 25-19 kazanarak Japonya'yı 3-0 mağlup etti.

Milli takım, grubundaki ikinci maçını 15 Eylül Pazartesi günü TSİ 05.30'da Libya ile oynayacak. Mücadele TRT Spor Yıldız'dan canlı yayımlanacak.

