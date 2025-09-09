09 Eylül 2025, Salı
Milli gurur! Buse Naz Çakıroğlu Dünya Boks Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.09.2025 14:35 Güncelleme: 09.09.2025 14:45
Milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, Venezuelalı rakibi Irismar Del Valle Cardozo Rojas'ı mağlup ederek Dünya Boks Şampiyonası'nda çeyrek finale adını yazdırdı.

Dünya Boks Şampiyonası kadınlar 51 kg'da mücadele eden milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, Venezuelalı rakibi Irismar Del Valle Cardozo Rojas'ı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

