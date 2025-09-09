10 Eylül 2025, Çarşamba
Haberler Spor Haberleri 12 Dev Adam’ın yarı finaldeki rakibi belli oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 10.09.2025 00:04 Güncelleme: 10.09.2025 00:05
EuroBasket 2025 çeyrek finalinde Yunanistan, Litvanya’yı 87-76 mağlup ederek yarı finale yükseldi ve A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın rakibi oldu.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın (EuroBasket 2025) çeyrek finalinde Polonya ile karşılaşmıştı. Riga'da oynanan müsabaka, millilerin 91-77'lik üstünlüğüyle sonuçlanmıştı. 12 Dev Adam, bu skorla birlikte adını yarı finale yazdırmıştı.

Ay-Yıldızlılar'ın maçı sonrası oynanan Litvanya-Yunanista müsabakasıyla birlikte A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın yarı finaldeki rakibi belli oldu.

YARI FİNALİN ADI BELLİ OLDU: TÜRKİYE - YUNANİSTAN

Letonya'nın başkenti Riga'daki Xiaomi Arena'da oynanan maçın ilk çeyreğini 24-19 önde geçen Yunanistan, devreye 44-38 üstün girdi. Üçüncü periyotta farkı çift hanelere çıkaran Yunanistan, son çeyrekte de kontrolü elden bırakmadı ve sahadan 87-76 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Yunanistan, 12 Eylül Cuma günü oynanacak yarı finalde Türkiye ile karşılaşacak.

