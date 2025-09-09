12 Dev Adam’ın yarı finaldeki rakibi belli oldu

YARI FİNALİN ADI BELLİ OLDU: TÜRKİYE - YUNANİSTAN

Letonya'nın başkenti Riga'daki Xiaomi Arena'da oynanan maçın ilk çeyreğini 24-19 önde geçen Yunanistan, devreye 44-38 üstün girdi. Üçüncü periyotta farkı çift hanelere çıkaran Yunanistan, son çeyrekte de kontrolü elden bırakmadı ve sahadan 87-76 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Yunanistan, 12 Eylül Cuma günü oynanacak yarı finalde Türkiye ile karşılaşacak.