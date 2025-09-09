09 Eylül 2025, Salı
Haberler Spor Haberleri 12 Dev Adam yarı finalde! 24 yıl sonra yeniden tarih yazdık

12 Dev Adam yarı finalde! 24 yıl sonra yeniden tarih yazdık

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.09.2025 16:21 Güncelleme: 09.09.2025 19:01
ABONE OL
12 Dev Adam yarı finalde! 24 yıl sonra yeniden tarih yazdık

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) çeyrek final maçında karşı karşıya geldiği Polonya'yı 91-77'lik skorla yenerek yarı finale yükseldi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) çeyrek final maçında karşı karşıya geldiği Polonya'yı 91-77'lik skorla yenerek yarı finale yükseldi.

FOTOĞRAF (AFP)FOTOĞRAF (AFP)

1. PERİYOT SONUCU

Türkiye 19 - 19 Polonya

12 Dev Adam yarı finalde! 24 yıl sonra yeniden tarih yazdık

2. PERİYOT SONUCU

Türkiye 46 - 32 Polonya

12 Dev Adam yarı finalde! 24 yıl sonra yeniden tarih yazdık

3. PERİYOT SONUCU

Türkiye 65 - 50 Polonya

12 Dev Adam yarı finalde! 24 yıl sonra yeniden tarih yazdık

4. PERİYOT SONUCU

Türkiye 91 - 77 Polonya

12 Dev Adam yarı finalde! 24 yıl sonra yeniden tarih yazdık

DEVİRE DEVİRE GİDİYORUZ

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Türkiye, A Grubu'nda Sırbistan, Letonya, Portekiz, Estonya ve Çekya ile mücadele etti. Çıktığı 5 maçı da kazanmayı başaran ay-yıldızlı ekip, grup lideri olarak son 16 turuna yükseldi.

Milliler, son 16 turunda B Grubu'nu 4. bitiren İsveç ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlılar, İsveç'i 85-79 mağlup ederek EuroBasket 2009'dan bu yana turnuvada ilk kez adını çeyrek finale yazdırdı.

Çeyrek finalde Polonya ile karşılaşan A Milli Erkek Basketbol Takımı'mımız rakibini 91-77 skorla yenerek adını yarı finale yazdırdı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
12 Dev Adam yarı finalde! 24 yıl sonra yeniden tarih yazdık 12 Dev Adam yarı finalde! 24 yıl sonra yeniden tarih yazdık 12 Dev Adam yarı finalde! 24 yıl sonra yeniden tarih yazdık
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör