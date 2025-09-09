12 Dev Adam yarı finalde! 24 yıl sonra yeniden tarih yazdık
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) çeyrek final maçında karşı karşıya geldiği Polonya'yı 91-77'lik skorla yenerek yarı finale yükseldi.
1. PERİYOT SONUCU
Türkiye 19 - 19 Polonya
2. PERİYOT SONUCU
Türkiye 46 - 32 Polonya
3. PERİYOT SONUCU
Türkiye 65 - 50 Polonya
4. PERİYOT SONUCU
Türkiye 91 - 77 Polonya
DEVİRE DEVİRE GİDİYORUZ
Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Türkiye, A Grubu'nda Sırbistan, Letonya, Portekiz, Estonya ve Çekya ile mücadele etti. Çıktığı 5 maçı da kazanmayı başaran ay-yıldızlı ekip, grup lideri olarak son 16 turuna yükseldi.
Milliler, son 16 turunda B Grubu'nu 4. bitiren İsveç ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlılar, İsveç'i 85-79 mağlup ederek EuroBasket 2009'dan bu yana turnuvada ilk kez adını çeyrek finale yazdırdı.
Çeyrek finalde Polonya ile karşılaşan A Milli Erkek Basketbol Takımı'mımız rakibini 91-77 skorla yenerek adını yarı finale yazdırdı.
