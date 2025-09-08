Lamine Yamal Konya'da pasaportunu kaybetti! O görüntüler olay oldu
İspanya Milli Takımı ile Konya'ya gelen Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal, milli maç sonrası pasaportunu kaybetti. Yamal'ın pasaportunu aradığı görüntüler gündem olurken, İspanya Futbol Federasyonu'nun durumu çözmek için Türk makamlarıyla temasa geçtiği öğrenildi.
Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda A Milli Futbol Takımımız ile karşılaşan İspanya Milli Takımı'nda beklenmedik bir gelişme yaşandı. Konuk ekibin dünyaca ünlü yıldız oyuncusu Lamine Yamal'ın, şehre gelirken pasaportunu kaybettiği öğrenildi. Bu gelişme, kısa süre içerisinde sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Yamal'ın ise valizinde ve takım otobüsünde pasaportunu aradığı görüntüler ortaya çıktı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Pazartesi toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul'da bugün İETT, otobüs, metro, MARMARAY bedava mı?
- Bugün okullar saat kaçta açılacak? 8 Eylül Pazartesi ilk ders kaçta başlayıp, kaçta bitecek? İlkokul, ortaokul, lise...
- Adalet Bakanlığı maaş promosyon tutarı 2025 | Adalet Bakanlığı maaş promosyon anlaşması yapıldı mı, ne kadar ödenecek?
- Türkiye’den tek köy listede! Dünyanın en güzel 50 köyü açıklandı: Bu gizli cenneti gören büyüleniyor
- KPSS A GRUBU A-B-C-D kitapçığı PDF İNDİR | KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür soru ve cevap anahtarı ne zaman?
- EMEKLİYE 30.000 TL PROMOSYON FIRSATI | SSK, BAĞ-KUR, 4C'liye eylül kampanyası yenilendi: Vakıf, Halkbank, Akbank...
- KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman? 2025-2026 GSB KYK yurtlarına yedekten nasıl girilir?
- YKS EK KONTENJAN KILAVUZU 2025 | Üniversitelerin boş kontenjanları açıklandı mı? YKS ek tercihleri ne zaman?
- KPSS 2025 yasaklı eşyalar: GK-GY oturumuna küpe, yüzük, piercing ve cüzdanla girilir mi? İşte detaylı liste
- KPSS sınavına girerken yanımızda olması gerekenler 2025 | KPSS GK-GY oturumunda su, kalem, silgi veriliyor mu?
- KPSS SAAT KAÇTA BAŞLAYIP, BİTECEK? 7 Eylül Pazar KPSS GK-GY oturumu kaç soru, kaç dakika?
- Bugün toplu taşıma bedava mı? 7 Eylül KPSS günü toplu ulaşım ücretsiz mi? Metro, İETT, MARMARAY, minibüs, tramvay...