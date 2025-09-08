08 Eylül 2025, Pazartesi
Lamine Yamal Konya'da pasaportunu kaybetti! O görüntüler olay oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.09.2025 06:40
İspanya Milli Takımı ile Konya'ya gelen Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal, milli maç sonrası pasaportunu kaybetti. Yamal'ın pasaportunu aradığı görüntüler gündem olurken, İspanya Futbol Federasyonu'nun durumu çözmek için Türk makamlarıyla temasa geçtiği öğrenildi.

Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda A Milli Futbol Takımımız ile karşılaşan İspanya Milli Takımı'nda beklenmedik bir gelişme yaşandı. Konuk ekibin dünyaca ünlü yıldız oyuncusu Lamine Yamal'ın, şehre gelirken pasaportunu kaybettiği öğrenildi. Bu gelişme, kısa süre içerisinde sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Yamal'ın ise valizinde ve takım otobüsünde pasaportunu aradığı görüntüler ortaya çıktı.

Lamine Yamal'ın valizinde pasaportunu aradığı anlar (A Haber arşiv)Lamine Yamal'ın valizinde pasaportunu aradığı anlar (A Haber arşiv)

Belirtilene göre İspanya Futbol Federasyonu yetkilileri, durumu çözmek için Türk makamlarıyla temasa geçti ve Konya Emniyet Müdürlüğü ile ortak bir çalışma başlatıldı.

