Lamine Yamal Konya’da pasaportunu kaybetti! O görüntüler olay oldu

Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda A Milli Futbol Takımımız ile karşılaşan İspanya Milli Takımı'nda beklenmedik bir gelişme yaşandı. Konuk ekibin dünyaca ünlü yıldız oyuncusu Lamine Yamal'ın, şehre gelirken pasaportunu kaybettiği öğrenildi. Bu gelişme, kısa süre içerisinde sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Yamal'ın ise valizinde ve takım otobüsünde pasaportunu aradığı görüntüler ortaya çıktı.