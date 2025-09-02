Ziraat Türkiye Kupası’nda 12 Bingölspor - Mardin 1969 maçı

Ziraat Türkiye Kupası 2025-2026 sezonu, nefes kesen mücadelelere sahne olmaya hazırlanıyor. Kupada ilk tur maçında 12 Bingölspor ile Mardin 1969 Spor kozlarını paylaşıyor. İki takım da sahaya, turu geçen taraf olup yoluna emin adımlarla devam etme hedefiyle çıktı. Sezonun açılış heyecanını yaşayan takımlar, yaptıkları hazırlıkların karşılığını almak istiyor.

12 BİNGÖLSPOR-MARDİN 1969 SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 1. turunda oynanan 12 Bingölspor-Mardin 1969 Spor maçı 2 Eylül Salı günü saat 13.30'da başladı. Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

MAÇIN 11'LERİ

12 Bingölspor: Muhammet, Yiğit, Hüseyincan, Faruk, Mustafa, Raşit, Muhammed, Eren, Osman, Umut, Berk Ali

Mardin 1969: Emir, Şener, Vural, İslam, Ahmet Can, Rojhat, Abdullah, Erol, Ahmet, Serdar, Osman