Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu maçlarında program belli oldu

Turkuvaz Medya Grubu'nun yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nın 1. Eleme Turu maç programı açıklandı.

Müsabakalar, 2-3-4 Eylül tarihlerinde oynanacak. Saha bilgisi boş bırakılmış maçların hangi stadyumlarda oynanacağı daha sonra ilan edilecek.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

Ziraat Türkiye Kupası 2025-2026 sezonunda 139'u profesyonel, 16'sı amatör toplam 155 takımın katılımıyla oynanacak. 4 Eleme Turu, Grup Aşaması ve Final Aşaması şeklinde düzenlenecek olan Ziraat Türkiye Kupası'nda 11 maç haftası yer alacak.



Grup Aşaması 8 takımlı 3 grupta oynanacak. Grup Aşamasına katılacak olan 24 takım 6'lı 4 torbaya bölünecek ve çekilecek kura ile her torbadan 2'şer takımın katılımıyla gruplar oluşacak. Grup Aşamasında her takım her torbadan 1 takımla olmak üzere toplam 4 maç yapacak. Bu müsabakaların 2'si iç sahada, 2'si deplasmanda oynanacak.



Grup müsabakaları sonrasında, gruplarını ilk 2 sırada bitiren 6 takım ve en iyi 2 grup üçüncüsü olmak üzere toplam 8 takım çeyrek finale yükselecek. Çeyrek finalde grup birincileri ile en iyi grup ikincisi seri başı olarak yer alacak ve müsabakalar seri başı takımların sahalarında oynanacak. Yapılacak olan kura çekimi sonucunda yarı final eşleşmeleri ve ev sahibi takımlar belirlenecek.

İŞTE PROGRAM:

Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu Müsabakaları

2 Eylül 2025 Salı

13:30 — 12 Bingöl Spor vs Mardin 1969 Spor

15:00 — Bursa Yıldırım Spor Kulübü vs Altay (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

15:00 — Karaköprü Belediye Spor vs Hakkari Zap Spor Kulübü (Faruk Çelik Stadı)

15:00 — Polatlı 1926 Spor Kulübü vs Astor Enerji Çankaya Spor Kulübü

15:00 — Yalova FK 77 Spor Kulübü vs Bursa Nilüfer Futbol A.Ş.

16:00 — Sincan Belediyesi Ankaraspor vs Eskişehirspor Kulübü (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik Stadı)

19:00 — Bucaspor 1928 vs İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü A.Ş. (Yeni Buca Stadı)

20:00 — Turkish Oil Y. Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. vs Niğde Belediyesi Spor (Mersin Stadyumu)

3 Eylül 2025 Çarşamba

14:00 — Kars 36 Spor vs Anagold 24Erzincanspor (Kars Müstakil Atletizm Pisti)

15:00 — 1926 Bulancakspor vs Artvin Hopaspor

15:00 — Akedaş Kahramanmaraş İstiklal Spor vs Kilis Bld.Spor (Merkez 1 Nolu Sentetik Çim Saha)

15:00 — Alanya 1221 Futbol Spor Kulübü vs Muğlaspor Kulübü (Alanya Milli Egemenlik Stadı)

15:00 — Aliağa Futbol A.Ş. vs İnegöl Kafkas Spor Kulübü (Aliağa Atatürk Stadı)

15:00 — Arnavutköy Belediyesi Futbol SK vs Beykoz Işhalkı Spor Faaliyetleri A.Ş. (Bolluca)

15:00 — Bartınspor vs Anadolu Üniversitesi (Bartın Atatürk)

15:00 — Bayburt Özel İdare Spor vs Giresunspor (Bayburt Genç Osman Stadı)

15:00 — Bucak Belediye Oğuzhanspor vs Kepez Spor Futbol A.Ş. (Bucak İlçe)

15:00 — Çankırı Futbol Spor Kulübü vs Ankara Demirspor (Çankırı Atatürk)

15:00 — Dersim Spor vs Adanaspor A.Ş. (Tunceli Atatürk)

15:00 — Diyarbekir Spor A.Ş. vs Bitlis 1916 Futbol SK

15:00 — Edirnespor vs Somaspor (Edirne Şehir Stadı)

15:00 — Etimesgut Spor Kulübü vs KDZ. Ereğli Belediye Spor (Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı)

15:00 — Güzide Gebze Spor Kulübü vs Bulvarspor

15:00 — İnkılap Futbol Spor Kulübü vs Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş.

15:00 — Kahta 02 Spor vs İskenderunspor A.Ş. (Kahta İlçe)

15:00 — KCT 1461 Trabzon FK vs Serhat Ardahan Spor (Ortahisar Yavuz Selim Stadı)

15:00 — Kestel Çilek Spor Kulübü vs Uşak Spor A.Ş. (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

15:00 — Kırklarelispor vs Galata Spor Kulübü (Kırklareli Atatürk)

15:00 — Kurtalan Spor vs Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor (Kurtalan İlçe)

15:00 — Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü vs Yeni Malatyaspor

15:00 — Merkur Jet Erbaaspor vs Tokat Belediye Spor Kulübü (Erbaa İlçe)

15:00 — Muş Spor Kulübü vs Şırnak Petrol Spor Kulübü (Muş Şehir Stadı)

15:00 — Smart Holding A.Ş. Çayeli Spor vs Şiran Yıldız Spor Kulübü (Çayeli İlçe Stadı)

15:00 — Sultan Su İnegölspor vs Ezinespor (İnegöl İlçe Stadı)

15:00 — Yozgat Belediyesi Bozok Spor vs Fatsa Belediyespor

16:30 — Sinopspor vs Orduspor 1967 A.Ş. (Sinop Şehir)

19:00 — Bornova 1877 Sportif Yatırımlar A.Ş. vs Afyonspor Kulübü (Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu)

19:00 — Denizli İdmanyurdu Güreller Spor Kulübü vs Ülkea Nazillişpor

19:00 — Fethiyespor vs Söke 1970 Spor Kulübü (Fethiye İlçe)

19:00 — Karaman Futbol Kulübü vs Suvermez Kapadokya Spor (Yeni Karaman Stadyumu)

20:00 — MKE Ankaragücü vs Karabük İdmanyurdu Spor (Eryaman Stadyumu)

4 Eylül 2025 Perşembe

14:00 — Kahramanmaraş Spor A.Ş. vs Osmaniyespor Futbol Kulübü (Merkez 1 Nolu Sentetik Çim Saha)

16:30 — Isparta 32 Spor Kulübü vs Ejderoğlu Kırşehir Futbol Spor Kulübü (Isparta Atatürk Stadı)

19:00 — Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü vs T. Metal 1963 Spor (RHG Enertürk Enerji Stadı)

21:00 — Bursaspor vs Söğütspor (Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu)