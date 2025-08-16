16 Ağustos 2025, Cumartesi
Dünya 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası yarın Bulgaristan'da başlayacak

Giriş: 16.08.2025 10:48
AA
Giriş: 16.08.2025 10:48
Genç güreşçiler, yarın Bulgaristan'da başlayacak Dünya 20 Yaş Altı Şampiyonası'nda mindere çıkacak.

Samokov kentinde 17-24 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek organizasyon erkekler serbest stil, kadınlar ve grekoromende 10'ar sıklette yapılacak.

Milli güreşçiler, tüm sıkletlerde madalya mücadelesi verecek.

Erkekler serbest stil müsabakalarıyla başlayacak şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek sporcular şunlar:

SERBEST STİL

57 kilo: Nurettin Emin Kapal

61 kilo: Hacı Zade

65 kilo: Abdullah Toprak

70 kilo: Umut Talha Uslu

74 kilo: Aslan Öztürk

79 kilo: Süleyman Efe Şanlı

86 kilo: Ahmet Yağan

92 kilo: Hamza Ali Küçük

97 kilo: İbrahim Benekli

125 kilo: Sertaç Aksoy

KADINLAR

50 kilo: Songül Kavak

53 kilo: Şevval Çayır

55 kilo: Tuba Demir

57 kilo: Büşra Cengiz

59 kilo: Sevim Akbaş

62 kilo: Büşra Efe

65 kilo: Beyza Nur Akkuş

68 kilo: Ayşe Erkan

72 kilo: Haticenur Sarı

76 kilo: Elmira Yasin

GREKOROMEN

55 kilo: Mehmet Hanifi Sarp

60 kilo: Ömer Altaş

63 kilo: Murat Arıkoğlu

67 kilo: Abdullah Keskin

72 kilo: İbrahim Özdemir

77 kilo: Yusuf Emirhan Tosun

82 kilo: Ömer Faruk İldeş

87 kilo: Yasin Çakır

97 kilo: Emir Ömer Bozdağ

130 kilo: Cemal Yusuf Bakır

