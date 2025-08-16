Dünya 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası yarın Bulgaristan’da başlayacak

Samokov kentinde 17-24 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek organizasyon erkekler serbest stil, kadınlar ve grekoromende 10'ar sıklette yapılacak.



Milli güreşçiler, tüm sıkletlerde madalya mücadelesi verecek.



Erkekler serbest stil müsabakalarıyla başlayacak şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek sporcular şunlar:



SERBEST STİL



57 kilo: Nurettin Emin Kapal



61 kilo: Hacı Zade



65 kilo: Abdullah Toprak



70 kilo: Umut Talha Uslu



74 kilo: Aslan Öztürk



79 kilo: Süleyman Efe Şanlı



86 kilo: Ahmet Yağan



92 kilo: Hamza Ali Küçük



97 kilo: İbrahim Benekli



125 kilo: Sertaç Aksoy



KADINLAR



50 kilo: Songül Kavak



53 kilo: Şevval Çayır



55 kilo: Tuba Demir



57 kilo: Büşra Cengiz



59 kilo: Sevim Akbaş



62 kilo: Büşra Efe



65 kilo: Beyza Nur Akkuş



68 kilo: Ayşe Erkan



72 kilo: Haticenur Sarı



76 kilo: Elmira Yasin

GREKOROMEN



55 kilo: Mehmet Hanifi Sarp



60 kilo: Ömer Altaş



63 kilo: Murat Arıkoğlu



67 kilo: Abdullah Keskin



72 kilo: İbrahim Özdemir



77 kilo: Yusuf Emirhan Tosun



82 kilo: Ömer Faruk İldeş



87 kilo: Yasin Çakır



97 kilo: Emir Ömer Bozdağ



130 kilo: Cemal Yusuf Bakır