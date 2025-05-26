Yıkıcı mağlubiyet! Fenerbahçe Hatayspor’a mağlup oldu

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Atakaş Hatayspor ile Fenerbahçe, Mersin Stadyumu'nda karşılaştı. Müsabakayı ev sahibi takım 4-2 kazandı.

Fenerbahçe, Süper Lig'de son deplasman maçına bu akşam saat 20.00'da Hatayspor önünde çıktı. Mersin Stadı'ndaki karşılaşmada hakem Yiğit Arslan düdük çaldı.

İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR

(İlk yarı)

9. dakikada Tadic'in sol kanattan ortasında En Nesyri'nin kale önünde yaptığı kafa vuruşunda top yere çarparak üstten auta çıktı.

27. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Amrabat'ın sert şutunda kaleci Bekaj'dan dönen topu En-Nesyri tamamladı. 0-1

30. dakikada Tadic'in pasında topla buluşan Kostic'in sol çaprazdan sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

38. dakikada gelişen Hatayspor atağında Mert Müldür'ün defansın arkasına sarkan Okoronkwo'ya yaptığı müdahale sonrası hakem faul çalarken, Mert'e kırmızı kartını gösterdi.

41. dakikada Görkem Sağlam'ın kullandığı serbest vuruşta Ertuğrul Çetin topu kornere çeldi.

44. dakikada Massanga Matondo'nun kullandığı serbest vuruşta direkten seken top kaleci Ertuğrul'un sırtına çarparak ağlarla buluştu. 1-1

(İkinci yarı)

52. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Oğuz Aydın'ın pasında topla buluşan Anderson Talisca'nın sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Bekaj'dan döndü. Pozisyonun devamında Edin Dzeko'nun vuruşunda Kamil Ahmet Çörekçi topu çizgiden çıkardı.

53. dakikada kaleci Ertuğrul, Hatayspor savunmasının uzaklaştırdığı topu cezaalanı dışında göğsüyle indirip uzaklaştırmak istediği sırada ıskalayınca, pozisyonu takip eden Boutobba meşin yuvarlağı boş kaleye göndrerdi. 2-1

58. dakikada Oğuz Aydın'ın sağdan ortasında Edin Dzeko'nun gelişine ayak içiyle yaptığı vuruşta Bekaj topa sahip oldu.

60. dakikada Milan Skriniar'in ceza alanı içerisinde Cemali Sertel'i düşürmesi üzerine hakem penaltı noktasını gösterdi.

63. dakikada penaltıyı kullanan Görkem Sağlam, topu ağlara gönderdi. 3-1

66. dakikada Görkem Sağlam'ın pasında ceza alanına hareketlenen Okoronkwo'nun vuruşunda top Milan Skriniar'a çarparak ağlarla buluştu. 4-1

90+4. dakikada Anderson Talisca'nın pasında ceza sahasına hareketlenen İrfan Can Kahveci'nin vuruşunda top ağlarla buluştu. 4-2

İŞTE İLK 11'LER

Atakaş Hatayspor: Bekaj, K. Ahmet, Burak Yılmaz, Kilama, Cengiz, Cemali, Masanga, Görkem, Abdülkadir, Okoronkwo, Boutobba.

Fenerbahçe: Ertuğrul, Mert, Skriniar, Djiku, Kostic, Amrabat, Oğuz, Tadic, Talisca, Dzeko, En-Nesyri.

81 puanla 2. sırada yer alan Jose Mourinho ve ekibi, 23 puanla 18. sırada olan ve ligden düşmesi kesinleşen Hatayspor'a konuk oluyor. Fenerbahçe bu sezon deplasmanda 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.