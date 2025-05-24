Eskişehir BAL'da şampiyonluk kupasını kaldırdı
Eskişehirspor, Bölgesel Amatör Lig'inin (BAL) son haftasında deplasmanda karşılaştığı Mezitli 33 Spor'u 1-0 yenerek 3'ncü lige yükseldi. Lig'de şampiyon olması nedeniyle kutlama programı düzenlendi.
Eskişehirspor'un Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) şampiyon olmasının ardından, statta düzenlenen kutlama ünlü şarkıcı Ceza'nın ardından sahneye çıkan futbolcular, uğruna ter döktükleri kupayı coşkuyla havaya kaldırmanın mutluluğunu yaşadı.
Eskişehirspor, Bölgesel Amatör Lig'inin (BAL) son haftasında deplasmanda karşılaştığı Mezitli 33 Spor'u 1-0 yenerek 3'ncü lige yükseldi. Lig'de şampiyon olması nedeniyle kutlama programı düzenlendi.
Eskişehirspor, Bölgesel Amatör Ligi (BAL) son haftasında Mezitli 33 Spor'u 1-0 mağlup etmesiyle şampiyonluğunu ilan etti. 3'ncü lige yükselen Eskişehirspor, Yeni Stadyumu'nda gerçekleştirilen Şampiyonların Gecesi kutlamasıyla şampiyonluk kupasını kaldırdı. Gecede pekçok sanatçı sahne aldı.