Süper Lig’de 37. haftanın hakemleri açıklandı! Kritik maça Ozan Ergün

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.



Trendyol Süper Lig'de 37. hafta heyecanı 24 Mayıs Cumartesi, 25 Mayıs Pazar ve 26 Mayıs Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Söz konusu müsabakalarda görev yapacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden duyuruldu.



Süper Lig'de 37. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:



24 Mayıs Cumartesi

16.00 Eyüpspor - Antalyaspor: Oğuzhan Aksu

19.00 Gaziantep FK - Kasımpaşa: Fatih Tokail

19.00 Göztepe - Galatasaray: Batuhan Kolak



25 Mayıs Pazar

19.00 Başakşehir - Adana Demirspor: Gürcan Hasova

19.00 Beşiktaş - Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler

19.00 Konyaspor - Corendon Alanyaspor: Atilla Karaoğlan

19.00 Trabzonspor - Samsunspor: Ozan Ergün

19.00 Kayserispor - Bodrum FK: Kadir Sağlam



26 Mayıs Pazartesi

20.00 Atakaş Hatayspor - Fenerbahçe: Yiğit Arslan

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